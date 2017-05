ProSieben wird Medienpartner bei BigCityBeats World Club Dome

Großansicht Bekommt mediale Unterstützung von ProSieben: der BigCityBeats World Club Dome in Frankfurt (Bild: BigCityBeats) Bekommt mediale Unterstützung von ProSieben: der BigCityBeats World Club Dome in Frankfurt (Bild: BigCityBeats)

Der Privatsender ProSieben begleitet im Vorfeld den BigCityBeats World Club Dome, der vom 2. bis 4. Juni in der Frankfurter commerzbank Arena über die Bühne geht, mit einer umfassenden Kampagne. Dazu gehört unter anderem eine Ticketverlosungsaktion. Mit an Bord ist auch die ProSieben-Firma Starwatch Entertainment "Wir freuen uns sehr, mit Starwatch und ProSieben neue Weg zu gehen", sagt Bernd Breiter , Geschäftsführer BigCityBeats. "Insbesondere die Kooperationen zum BigCityBeats World Club Dome und dem Club Jet werden bahnbrechend."Für Katharina Frömsdorf , Geschäftsführerin Starwatch Entertainment, hat der World Club Dome in den vergangenen Jahren eine "beeindruckende Entwicklung" hingelegt; es gebe viele sehr innovative Ideen. "Das Event-Konzept um den größten Club der Welt passt sehr gut zu ProSieben und wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft."Zur fünften Ausgabe des Festivals ein 700.000 Quadratmetergroßes Areal in und um das Frankfurter Stadion. Gebucht sind unter anderem Robin Schulz, Afro Jack, Deadmau5, Deichkind, Gestört aber Geil, Alle Farben, Martin Garrix, Nicky Romero, Hardwell, Solomun, Sven Vätz, Steve Aoki, Adana Twins und Dimitri Vegas & Like Mike.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen