Programm für Where's The Music? steht

Vom 2. bis 4. Februar 2017 geht in Norrköping die dritte Ausgabe des von FKP Scorpio Sweden veranstalteten Showcasefestivals Where's The Music? über die Bühne. Beim Liveprogramm wolle man in diesem Jahr ein noch stärkeres Augenmerk auf Newcomer aus dem nordischen Raum legen, lassen die Organisatoren wissen.Bei der Konferenz, die wieder im Tagungszentrum Louis De Geer stattfindet, sprechen unter anderem Fruzsina Szép (Lollapalooza Berlin), Angus Baskerville (13 Artists), Ankit Desai (Universal Music Sweden), Carlos López Casany (Indiemono/Sony Music Spain), Helen Sildna (Tallinn Music Week), Jessica Strassman (Columbia Records/Sony Music US), Jill Hollywood (Echo Beach Management UK) und Ruth Barlow (Beggars Group UK).Neu in diesem Jahr ist eine offizielle Eröffnungsveranstaltung im Nachtclub Arbis. Hier wollen die Veranstalter auch der britischen Band Viola Beach gedenken, die im vergangenen Jahr bei der Heimreise von Where's The Music? bei einem Autounfall tödlich verunglückte.In diesem Jahr spielen im Liveprogramm unter anderem die nordischen Acts Ary, Clientèle, Ellen Sundberg, Rein, ShitKid, Slowgold Stina Velocette, Zero Zero und Ängie auf. Aus Großbritannien reisen JP Cooper, Salami, Leo Stannard, Lewis Watson, The Amazons, Ben Hobbs, Ider und Into The Ark an.Südafrika schickt Dear Reader nach Schweden, aus den USA kommen Haux und Johnnyswim. Und auch Deutschland ist mit einem Act vertreten: der Sängerin Josin.

