Programm für Ticketmaster Forum wächst

Immer für einen impulsiven Vortrag gut: Sophie Crosby von Ticketmaster (Bild: Ticketmaster)

Am 19. und 20. Juni 2017 steigt im Berliner Soho House das Ticketmaster Forum, das nach einem Abstecher in der Frankfurter Commerzbank Arena nun in die Hauptstadt zurückkehrt. Bereits bestätigt waren Vorträge von Michael Brill (scheidender Senior Vice President New Business Development SMG Entertainment und künftiger Geschäftsführer Sport & Events bei Düsseldorf Congress Sport & Event), Angela Lamargese (Geschäftsführerin Nordwest Ticket), David Koopmann (Leiter Märkte Bremer Tageszeitungen AG) und Heiko von Glahn (Commercial Director Rennbahn Hoppegarten).Als weiterer Referent stößt nun Craig Follett zum Ticketmaster Forum. Der CEO von Universe gibt Einblick in das von ihm gegründete Start-up. Der Vortrag von Nico Rieber (Senior Strategy Consultant von Jung von Matt) steht unter dem Motto "Vom Handelsmarkt zum Liebesmarkt". Dort will Rieber auf die Unterschiede zwischen "guten und großartigen Unternehmen" eingehen.Thomas Schwemin, Leiter des Vertriebs im Friedrichstadt-Palast Berlin , spricht über Ticketing mit bilettix, während Sophie Crosby (Vice President Insight & Marketing Ticketmaster International) aus London kommt, um über neue Entwicklungen und Marketingtrends bei Ticketmaster zu informieren.

Quelle: MusikWoche

