Programm für T:B Expertenforum Ticketma@nagement steht

Großansicht Hier treffen sich Experten der Ticketing-Branche: die Elbphilharmonie in Hamburg (Bild: Michael Zapf/www.mediaserver.hamburg.de) Hier treffen sich Experten der Ticketing-Branche: die Elbphilharmonie in Hamburg (Bild: Michael Zapf/www.mediaserver.hamburg.de)

Am 28. und 29. September 2017 findet in der Hamburger Elbphilharmonie das T:B Expertenforum Ticketm@nagement statt. Die veranstaltende Agentur Trippe:Beratung hat dafür Sprecher wie Carsten Wohlrath (SAP Event Ticketing) und Axel Helbig (foryouandyourcustomers) verpflichtet.Zu dem Fachkongress mit begleitender Anbietermesse erwartet der Veranstalter Hanns-Wolfgang Trippe rund 150 Fachteilnehmer aus dem Entertainment-, Kultur-, Veranstaltungs- und Sportsegment.Auf dem Programm stehen drei Keynotevorträge, acht Workshops, eine Podiumsdiskussion und eine traditionelle Abendveranstaltung in Angie's Nightclub auf der Reeperbahn.Unter dem Motto "Revolution in der Event-Branche?!" hält Carsten Wohlrath, Product Manager SAP Event Ticketing, zu Beginn des Kongresses einen Keynote-Vortrag. Axel Helbig, Mitglied der Geschäftsleitung von foryouandyour-customers, geht in seinem Vortrag auf die veränderte Customer Journey ein. Helbig beleuchtete dabei die Reise des Kunden durch die Verkaufskanäle, angefangen bei der ersten Möglichkeit zur Wahrnehmung eines Angebotes bis zur Weiterempfehlung nach dem Kauf oder Event.Daneben stehen Themen wie Datenschutz, Payment oder Dynamic Pricing auf der Agenda der Sprecher. Das Workshop-Programm beschäftigt sich unter anderem mit Self-Service-Ticketing, Registrierkassenpflicht und Vertriebsstrategien bei starkem Nachfrageüberhang.Als Presenting Partner konnte der Veranstalter in diesem Jahr den Softwareanbieter SAP gewinnen. Medienpartner sind in diesem Jahr MusikWoche und "TheaterManagement aktuell" sowie Kulturbewahren.de und kulturmanagement.net.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen