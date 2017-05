Programm für Reeperbahn Festival New York Edition steht

Großansicht Gewann 2016 den Anchor Award: Albin Lee Meldau aus Schweden (Bild: Fredrik Skogvist) Gewann 2016 den Anchor Award: Albin Lee Meldau aus Schweden (Bild: Fredrik Skogvist)

Vom 5. bis zum 8. Juni 2017 veranstaltet das Reeperbahn Festival im Rahmen der Indie Week des US-Indieverbands A2IM (American Association of Independent Music) zum zweiten Mal eine New York Edition Zielsetzung sei es auch dieses Jahr, den Teilnehmern mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes die Gelegenheit zu geben, "maßgeschneiderte Kontakte in den US-Markt zu knüpfen", wie es aus Hamburg heißt. Dazu reisen 24 Repräsentanten von 18 europäischen Unternehmen für die Delegation des Reeperbahn Festivals nach New York.Neben zahlreichen Panels und Workshops steht nun auch das musikalische Rahmenprogramm fest. So präsentiert das Online-Magazin "Consequence of Sound" am 7. Juni einen Showcase-Abend im Pianos auf der Lower East Side.Auf zwei Bühnen spielen Acts wie Carnival Youth aus Lettland, Megan Bonell aus Kanada oder der schwedische Singer/Songwriter Albin Lee Meldau. Der Sänger wurde 2016 mit dem Anchor Award ausgezeichnet und konnte anschließend Verträge beim Universal-Music -Label Capitol sowie bei der Künstleragentur William Morris Endeavour (WME) abschließen.Vor dem Showcase stellt Tony Visconti, der langjährige Produzent für David Bowie, die Jury für die diesjährige Jury für den Anchor Award vor. Die vollständige Liste mit allen Programmpunkten gibt es auf den Online-Seiten des Reeperbahn Festivals zu sehen.

Quelle: MusikWoche

