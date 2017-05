Programm für Münchner Klangfest steht

Großansicht Stellten das Programm für das Klangfest vor (von links): Hans Köhl (VUT-Süd), Petra Deka (Projektleiterin Klangfest) und Hans-Georg Küppers (Kulturreferent München) (Bild: MusikWoche) Stellten das Programm für das Klangfest vor (von links): Hans Köhl (VUT-Süd), Petra Deka (Projektleiterin Klangfest) und Hans-Georg Küppers (Kulturreferent München) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Präsentiert beim Klangfest sein neues Album "Footsteps": Wally Warning (Bild: MusikWoche ) Präsentiert beim Klangfest sein neues Album "Footsteps": Wally Warning (Bild: MusikWoche )

Knapp zwei Wochen vor der achten Ausgabe des Klangfests, das der VUT-Süd am 3. Juni 2017 in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München und dem Gasteig ausrichtet, steht das Programm fest. Wie in den Vorjahrenn spielen am Pfingstsamstag ab 15 Uhr mehr als 30 Acts Gratiskonzerte auf vier Bühnen im Münchner Kulturzentrum Gasteig.Mit dabei sind unter anderem Sandra Hollstein, Mobile Ethnic Minority, Ni Sala, Le Bang Bang oder Wally Warning, der mit seiner Tochter Ami Warning auftritt.Neu ist, dass sich die Besucher erstmals rund eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Konzerts ein Ticket abholen müssen, "um lange Schlangen vor den Konzertsälen zu vermeiden", wie Klangfest-Projektleiterin Petra Deka erläuterte. Wie im Vorjahr rechnen die Veranstalter mit rund 13.000 Besuchern im Gasteig , auch wenn man, wie Hans Köhl herausstrich, am Abend in Konkurrenz zum Finale der Champions League trete.Traditionellerweise wird das Klangfest bereits um 13 Uhr mit einer Podiumsdiskussion eröffnet, die dieses Jahr unter dem Motto "Muggen spielen oder VCs begeistern? - Neue Geschäftsmodelle in der Musikwirtschaft" steht. Darüber diskutieren Giorgio Koppehele Avenue Music , Lichtmond), Jenny Kornmacher Hamburg Kreativ Gesellschaft ) und Patrick Niesler (RipCue Music) mit Jürger Enninger (Leiter Kompetenzteam Kultur-und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München) als Moderator.Daneben geben bayerische Musikfirmen wie Enja Records Soulfire oder ACT im sogenannten CD-Salon einen Einblick in ihre aktuellen Kataloge.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen