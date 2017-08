Programm für Indie Days des VUT ist komplett

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Verband Unabhängiger Musikunternehmen (VUT) die Indie Days als Teil des Konferenzprogramms auf dem Reeperbahn Festival. Die Sessions und Workshops finden vom 21. bis zum 23. September 2017 statt und behandeln Themen wie künstliche Intelligenz und Streaming. Aber auch Gender und Diversität stehen auf dem Programm.In der Runde "Musik mit Haltung? - Die gesellschaftliche Verantwortung von Künstler_innen und Musikunternehmen" diskutieren am 21. September unter anderem Anna Groß (Geschäftsführung Springstoff) und Stephan Meyer (Labelmanager Alive) mit Moderatorin Sonja Eismann (Chefredakteurin "Missy Magazine").Abgerundet wird der Donnerstag um 16 Uhr mit einem Gremientreffen der VUT-Regionalgruppen im Indiehouse in der sanktpaulibar Der Festival-Freitag steht bei den Indie-Days ganz im Zeichen von Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in der Musikwirtschaft. Bei der Session "Action Now! The Next Steps for Achieving Diversity in the Music Industry" tauschen sich Vertreter verschiedener Initiativen über Erreichtes und nächste Schritte hin zu mehr Diversität im Musikbusiness aus. Danach bieten die Indie-Days wie in den vergangenen beiden Jahren ein Music Industry Women-Get-together. 2017 steht der Treff unter dem Motto "The Grass is Always Greener on the Other Side: Gender Equality in Norway".Um künstliche Intelligenz und Virtual Reality dreht sich am 22. September alles bei der von Eric Eitel (Gründer Music Pool Berlin) moderierten Session "It´s All About Artificial Intelligence and Virtual Reality - The Role of AI and VR in Today´s Music Industry". Dort sprechen Adina Popescu (Director, Snowblack VR), Sammy Andrews (CEO, Deviate Digital), Cliff Fluet (Lewis Silkin LLP Solicitors/Director of Eleven) und Dr. Stephan Baumann (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz).Mit dem Moderator Ronny Krieger wird um 11 Uhr das Thema "The Controversy between Copyright Owners and Users" verhandelt. Am Freitag gehen zudem einige Workshops über die Bühne. Dabei geht es unter anderem um "More Money, More Business -Workshop for Self-promoting Artists and Bands" oder "The Streaming Age - Quo Vadis?".Den Höhepunkt des Tages bildet um 17.30 Uhr die Vorstellung des Worldwide Independent Market Reports 2017 zusammen mit der aktuellen VUT-Mitgliederumfrage im Board Room des Arcotel Onyx. Dabei rücken Mark Mulligan (Managing Director Midia Research) und Jörg Heidemann (Geschäftsführer VUT) den Fokus auf die aktuelle Lage des deutschen Musikmarkts und präsentieren Zahlen der unabhängigen Musikbranche.Für den Samstag hat Jörg Heidemann angekündigt, um 12 Uhr im Angie's Nightclub die Präsentation "Die Musikbranche ist ein Universum für sich" zu halten.In den nächsten Tagen will der VUT eine komplette Übersicht mit allen Programmpunkten veröffentlichen.

Quelle: MusikWoche

