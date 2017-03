Programm für Classical:Next steht

Spielen am Eröffnungsabend in Rotterdam: Das Chineke! Orchestra (Bild: Eric Richmond)

Das Programm für die sechste Ausgabe des Branchentreffs Classical:Next steht fest. Vom 17. bis 20. Mai 2017 spielen im Kongresszentrum de Doelen in Rotterdam unter anderem Sven Helbig oder das Rotterdam Philharmonic Orchestra.Das britische Chineke! Orchestra eröffnet das Programm am Mittwoch zusammen mit den Künstlern Afa S. Dworkin und Marin Alsop. Anstatt nur ein Gastland in den Fokus zu rücken, wollen die Veranstalter von Piranha Arts mit ihrem Liveprogramm, das sie 2017 unter das Motto "Seriously? - Adventures in Music" stellen, nun ein breiteres Publikum ansprechen.Die Classical:Next-Macher wollen 2017 außerdem noch stärker mit dem Reeperbahn Festival und dem Operadagen Festival aus Rotterdam kooperieren. Durch die Kooperation mit dem Reeperbahn Festival kam ein Showcase des deutschen Künstler Sven Helbig zustande, der 2016 sein Album "I Eat The Sun And Drink The Rain" beim Edel-Label Neue Meister veröffentlichte und zum Beispiel beim Reeperbahn Festival Teile daraus zusammen mit dem Vocalconsort Berlin bei einer Labelnacht aufführte.Für den Konferenzteil kommt Florian Drücke nach Rotterdam. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie will in Rotterdam unter anderem mit Chaz Jenkins, der in Großbritannien die Künstlermanagement- und Marketingagentur Fumubi gründete, unter dem Motto "Streaming - Do Or Die?" über den Stand der Dinge in Hinblick auf die Vermarktung klassischer Musik über Streamingdienste sprechen. Daneben geht es in einer Runde mit unter anderem Silke Hilger (G. Ricordi Bühnen- und Musikverlag) und Emma Kerr (Boosey & Hawkes) aber auch um die Rolle der Musikverleger im heutigen Musikgeschäft.Außerdem loben die Veranstalter der Classical:Next erneut den Innovation Award aus, um den sich gleich 30 Kandidaten mit ihren Projekten bewerben.

