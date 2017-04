Programm für Chiemsee Summer steht

Das Line-up für den Chiemsee Summer 2017 ist komplett. Die CRP Konzertagentur , bei der Martin Altmann und FKP-Scorpio -Chef Folkert Koopmans als Geschäftsführer agieren, meldet für das Happening vom 16. bis 19. August in Übersee am "Bayerischen Meer" aktuell sechs finale Buchungen:Frisch bestätigt sind die Punkbands Feine Sahne Fischfilet und Radio Havanna, das Ska-Punk-Quinett Less Than Jake aus Florida, die Alternative-Rocker Deaf Havana, das als "Rap-Sensation" angekündigte Duo Ace Tee & Kwam.e aus Hamburg sowie Grup Huub, die Gewinnerband des Chiemsee Summer Contests 2016.Das gesamte Tagesprogramm steht nun bereits fest und damit auch die Spieltage der Headliner: Am Mittwoch, dem 16. August geben Billy Talent den Startschuss auf dem von CRP als "schönstes Festivalgelände Europas" apostrophierten Areal. Am Donnerstag bilden Biffy Clyro und die Beginner die Speerspitze des Künstleraufgebots, am Festivalfreitag Casper und The Offspring , bevor dann am Samstag zum Finale Scooter zum Tanz bitten.Zu den auftretenden Acts gehören unter anderen auch Clueso Jennifer Rostock , Kontra K, die Antilopen Gang, Irie Révoltés , die 257ers , SDP, Royal Republic, Heisskalt , die Ohrbooten oder Zebrahead.Alle Ticketvarianten inklusive der Tagestickets sind nun erhältlich und ermöglichen zudem die kostenlose Anreise mit dem Meridian. Zusätzlich stellt der Veranstalter an jedem Abend des Festivals einen Nachtzug nach München zur Verfügung. Alle umliegenden Ortschaften könne man zudem bequem mit den Regioshuttles erreichen.Tickets sind unter anderem über die Festival-Homepage zoder via CTS Eventim zu ordern.Unter dem Namen Chiemsee Summer geht das Festival, das 2014 aus der Zusammenlegung von Chiemsee Reggae Summer und Chiemsee Rocks hervorging, in diesem Jahr zum vierten Mal über die Bühne. Der Chiemsee Reggae Summer stieg zuvor 19 Mal im Zeitraum von 1995 bis 2013, Chiemsee Rocks sechsmal von 2008 bis 2013.

Quelle: MusikWoche

