Programm für 35. Zelt-Musik-Festival steht

Großansicht Erwartet wieder 120.000 Zuschauer: das Freiburger Zelt-Musik-Festival (Bild: K. Polkowski) Erwartet wieder 120.000 Zuschauer: das Freiburger Zelt-Musik-Festival (Bild: K. Polkowski)

Vom 5. bis 23. Juli 2017 geht auf dem Freiburger Mundenhof-Gelände das 35. Zelt-Musik-Festival (ZMF) über die Bühne. Die Veranstalter von der Zelt-Musik-Festival GmbH erwarten erneut mehr als 120.000 Besucher. Das Programm biete neben großen Namen auch einige unbekanntere, überraschendere Künstler, womit es verschiedene Generationen, unterschiedlichste Kulturen und gemischte Musikstile miteinander verbinde, heißt es aus Freiburg.Gebucht sind unter anderem Herbie Hancock, Amy Macdonald, Patricia Kaas, Kris Kristofferson, LaBrassBanda, Helge Schneider, José González, Irie Révoltés, Gregor Meyle, Konstantin Wecker und Sportfreunde Stiller, Mighty Oaks, Kaleo, Anastacia, The Toy Dolls und New Model Army. Ausverkauft sind bereits die beiden Konzerte von Dieter Thomas Kuhn.Am 11. Juli findet die diesjährige Philharmonische ZMF-Gala "Peace & Soul" statt. Mit dabei sind dieses Mal das Philharmonisches Orchester Freiburg Max Mutzke; Frederik Heisler, Florian Favre und Emanuel Teschke. Wie in den Vorjahren bespielen die Veranstalter auch ein Spiegelzelt, in dem dieses unter Jahr unter anderem die Kyle Gass Band, Georg Ringsgwandl, Manfred Mann's Earth Band, Kofelgschroa, Rainer Trüby und Jesper Munk auftreten.Jeden Sonntag findet zudem eine Klassikmatinee statt. Darüber hinaus bleibt das ZMF-Gelände weiterhin eintrittsfrei zugänglich. Auch das sogenannte Actionprogramm bietet gratis Konzerte, Kleinkunst und Aktionen für die Jugend.05.7.17 Patricia Kaas, Kyle Gass Band06.07.17 Kris Kristofferson, Georg Ringsgwandl07.07.17 Dieter Thomas Kuhn (ausverkauft), Kadavar08.07.17 LaBrassBanda, Julian Philipp David09.07.17 Amy Macdonald, Manfred Mann's Earth Band10.7.17 Helge Schneider , Fanfare Cioc?rlia11.07.17 Philharmonische ZMF-Gala "Peace & Soul", Frightened Rabbit12.07.17 Michael Mittermeier, Teesy13.07.17 José González, Lucky Chops14.07.17 Dieter Thomas Kuhn (ausverkauft)15.07.17 Irie Révoltés, Jesper Munk16.07.17 Gregor Meyle, Mine17.07.17 Konstantin Wecker, RY X18.07.17 Sportfreunde Stiller, Ephemerals19.07.17 A-Cappella-Nacht, Megaloh20.07.17 Mighty Oaks, Kaleo, Jeremy Loops21.07.17 Anastacia, Rootdown Special mit Rainer Trüby22.07.17 The Toy Dolls, New Model Army, The Teddyshakers23.07.17 Herbie Hancock, Otto Normal

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen