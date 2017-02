Programm der 20. Ausgabe von m4music ist komplett

Großansicht Spricht in der Schweiz: Tim Renner (Bild: MusikWoche) Spricht in der Schweiz: Tim Renner (Bild: MusikWoche)

Rat Boy, Sandor und SWK am Eröffnungsabend in Lausanne sowie The Shins und Frank Turner an den folgenden Tagen in Zürich gehören zu den Liveacts, die vom 30. März bis 1. April 2017 bei der 20. Ausgabe von m4music auftreten. Ebenfalls bestätigt sind unter anderem bereits Young Fathers, SBTRKT, Odd Beholder, Nemo und Fai Baba. Aus Deutschland kommen zudem Roosevelt und Pantha Du Prince.29 der 48 gebuchten Acts stammen aus der Schweiz. Konzerte auf der sogenannten Showcase Stage in Zürich sind kostenlos, das kostenpflichtige Konzertprogramm findet auf Bühnen im Schiffbau, Moods und Exil statt.Zum 19. Mal prämiert die Demotape Clinic aus 753 eingereichten Demos die besten Schweizer Nachwuchssongs. Die Gewinner der Demotape Clinic, für die die SUISA-Stiftung Preisgelder in Höhe von zusammen 17.000 Franken ausgelobt hat, werden bei einer Award-Show am m4music-Samstag in Zürich gekürt. Ebenfalls geht dann auch die Verleihung des Publikumspreises für den "Best Swiss Video Clip" über die Bühne.Das Konferenzprogramm hebt am m4music-Donnerstag mit einer einzelnen Podiumsdiskussion in Lausanne an. Am 30. März diskutieren dort Michael Kinzer, der neue Kulturchef der Stadt Lausanne, und der ehemalige Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner über die Rolle der Städte bei der Förderung der Kreativindustrien. Am Freitag und Samstag geht der Kongress in Zürich weiter. Unter anderem will Björn Beneditz, künstlerischer Berater und Performer bei Deichkind, erzählen, wann und wie ein multimediales und rauschhaftes Bühnenspektakel Sinn ergibt. Zudem spricht Nigel House, Mitinhaber des Londoner Plattenladens Rough Trade, über den Plattenladen als Kulturplatz.Die diesjährige Ausgabe steht im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums des Branchentreffs. Im Panel "20 Jahre Entdecken - Vernetzen - Fördern" will m4music seine 20. Ausgabe würdigen und "Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit Gesichtern und Geschichten hochleben" lassen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen