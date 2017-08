Prinz Pi liefert offizielle Handball-Hymne

Großansicht Veröffentlicht im November ein neues Album: Friedrich Kautz, besser bekannt als Prinz Pi (Bild: Groove Attack) Veröffentlicht im November ein neues Album: Friedrich Kautz, besser bekannt als Prinz Pi (Bild: Groove Attack)

Am 3. November 2017 bringt der Rapper Prinz Pi das Album "Nichts war umsonst" auf den Markt. Die gleichnamige Single bildet auch den offiziellen Song zum Auftakt der DKB Handball-Bundesliga 2017/18 bei Sky.Zustande gekommen ist diese Handball-Hymne als Kooperation zwischen Sky Deutschland , Prinz Pi und dem Label Keine Liebe sowie Groove Attack, dem Vertriebspartner des Berliner Rappers.Sky will "Nichts war umsonst" als zentrales Element für sämtliche Trailer und Highlightbilder beim Auftakt der kommenden Handballsaison nutzen."Wir freuen uns, zusammen mit Sky und dem Team um Burkhard Weber die Musikkooperation für die kommende Handball-Bundesliga-Saison mit Prinz Pi umsetzen zu können", erklärt Tim Wermeling , Head of Marketing bei der Firmenfamilie Groove Attack Rough Trade Distribution : "Für unser Partnerlabel Keine Liebe, für Prinz Pi und natürlich auch für uns als unabhängiger Musikvertrieb ist das eine tolle Möglichkeit, auch ohne Konzernstrukturen in dieser kleinen und schlagkräftigen Konstellation gemeinsam so eine reichweitenstarke Kampagne auf die Beine stellen zu können."Für die kommende Saison hat sich Sky umfassende Übertragungsrechte für die DKB Handball-Bundesliga gesichert und überträgt alle Spiele der Liga sowie sämtliche Spiele der deutschen Mannschaften in der EHF Champions League.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen