Prince zurück im Streamingzeitalter

Großansicht Mit vielen Hits wieder bei Anbietern wie Spotify, Apple Music, Amazon, Google Play, Deezer oder Napster verfügbar: Prince (Bild: Warner Music) Mit vielen Hits wieder bei Anbietern wie Spotify, Apple Music, Amazon, Google Play, Deezer oder Napster verfügbar: Prince (Bild: Warner Music)

Parallel zur Grammy-Verleihung , bei der Bruno Mars zusammen mit der Band The Time aus dem Prince-Umfeld zum Gedenken an den verstorbenen US-Superstar live "Let's Go Crazy" spielte, kehrt der bei Warner Bros. Records liegende Katalog von Prince zurück auf die verschiedenen Streamingplattformen.Entsprechende Gerüchte und Marketingaktionen hatten bereits vorab auf diese Entwicklung hingedeutet . Warner Music bestätigte den Schritt nun, und kündigte zudem an, am 9. Juni eine überarbeitete Deluxe-Version von "Purple Rain" auf den Markt bringen zu wollen, samt zahlreicher bislang unveröffentlichter Aufnahmen aus dem Archiv der Paisley-Park-Studios sowie zwei vollständigen Konzertfilmen.Der Schritt schließt Alben wie "1999", "Purple Rain" oder "Parade" ein sowie Hits wie "Kiss", "When Doves Cry" oder "I Would Die 4 U", die seit Juli 2015 von den Streamingdiensten zurückgezogen waren.Cameron Strang, Chairman & CEO von Warner Bros. Records, zeigte sich begeistert, die Titel den Fans nun "passenderweise am wichtigsten Tag der Musik" wieder verfügbar machen zu können und dankte den Nachlassverwaltern des Künstlers ebenso wie den Partnern bei Universal Music Publishing, den Grammy-Veranstaltern und den Streamingdiensten für Zusammenarbeit. Bei Warner Music sei man sich der Verantwortung bewusst, "sein unglaubliches Erbe zu erhalten und gewissenhaft zu betreuen".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen