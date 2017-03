"Premierenfest" beim Gesamtpublikum vor "DSDS"

Großansicht Feierte beim "Premierenfest" ihr Comeback: die Kelly Family (Bild: Dominik Beckmann/Jürgens TV/ARD) Feierte beim "Premierenfest" ihr Comeback: die Kelly Family (Bild: Dominik Beckmann/Jürgens TV/ARD)

Großansicht Bei der Gold- und Platin-Verleihung (von links): Florian Silbereisen, Jan Smit (beide Klubbb3), Fürstin Gloria von Thurn & Taxis und Christof (Bild: Dominik Beckmann/Jürgens TV/ARD) Bei der Gold- und Platin-Verleihung (von links): Florian Silbereisen, Jan Smit (beide Klubbb3), Fürstin Gloria von Thurn & Taxis und Christof (Bild: Dominik Beckmann/Jürgens TV/ARD)

Während "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") beim Gesamtpublikum unter die Drei-Millionen-Marke fiel, erreichte die ARD -Sendung "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" am 26. März 2017 insgesamt 5,71 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 20,6 Prozent). Für die RTL -Castingshow interessierten sich am Samstagabend nur 2,84 Millionen (Marktanteil: 9,7 Prozent). Damit sank die Reihe erneut auf einen Tiefstwert, den "Deutschland sucht den Superstar" bereits mit einer Ausgabe im April 2014 mit genauso vielen Zuschauern aufgestellt hatte.Bei den 14- bis 49-Jährigen indes lag die RTL-Castingshow vorn. 1,47 Millionen Junge verfolgten den Sangeswettbewerb (Marktanteil: 15,6 Prozent), für die drei Stunden und 22 Minuten lange ARD-Livesendung aus der EWE Arena Oldenburg wurden 830.000 werberelevante Zuschauer gemessen (Marktanteil: 9,2 Prozent).Moderator Florian Silbereisen begrüßte in seiner Produktion unter anderem Helene Fischer Oonagh feat. Safri Duo, Andy Borg , Ben Zucker, Ute Freudenberg Christian Lais und die Zipfelbuben. Zudem trat Silbereisen mit seiner eigenen Band Klubbb3 auf, die während der Sendung mit Platin für das Debütalbum und Gold für das zweite Werk überrascht wurde. Den Klubbb3-Track "Märchenprinz" sang das Trio gemeinsam mit Fürstin Gloria von Thurn & Taxis. Joe Chialo , Geschäftsführer Airforce1 , ließ es sich nehmen, persönlich ein gemeinsames Projekt von Santiano und Oonagh für Kinder vorzustellen. Zudem waren Anna Maria Zimmermann, Nino de Angelo DJ Ötzi , Boney M. feat. Liz Mitchell, Michelle & Prince Damien, Fantasy , Vincent Gross, die deutsche ESC-Teilnehmerin Levina und ihr österreichisches Pendant Nathan Trent zu Gast.Zu den Höhepunkten des "Premierenfests" gehörte das Comeback der Kelly Family , die mehere Songs spielte und für ihre Reunion-Konzerte in Dortmund sowie für die von Semmel Concerts veranstaltete Hallentournee 2018 warb. Darüber hinaus präsentierte Iggi Kelly, der Sohn von Patricia Kelly, einen eigenen Song, während Emma Maria, die zehn Jahre alte Tochter von Angelo Kelly, den Kelly-Hit "Angel" interpretierte. Und auch ein weiterer Sohn machte vor den TV-Kameras von sich reden: Sandro, der Sprössling von Fantasy-Sänger Freddi Malinowski, sang einen Song aus seinem bei Telamo erschienenen Debütalbum.In der Sendung wies Florian Silbereisen zum einen bereits auf die nächste "Schlagerboom"-Ausgabe hin, die am 21. Oktober wieder in der Dortmunder Westfalenhalle steigt. Zum anderen warb er für die zweite Ausgabe der "Klubbb3"-Show. Die Premiere lief im Februar unter dem Titel "Klubbb3-Hüttenparty" und erreichte im MDR zwei Millionen Zuschauer; nun geht es am 12. August mit "Schlager am Meer - Die Klubbb3-Strandparty" aus Mallorca weiter. Die Musiksendung soll dann zeitgleich im MDR und NDR laufen.

Quelle: MusikWoche

