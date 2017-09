Preis für Popkultur ging in die zweite Runde

Großansicht Lockten 2000 Zuschauer ins Berliner Tempodrom: die Preisträger und Nominierten bei der zweiten Verleihung des Preises für Popkultur (Bild: Stephan Flad) Lockten 2000 Zuschauer ins Berliner Tempodrom: die Preisträger und Nominierten bei der zweiten Verleihung des Preises für Popkultur (Bild: Stephan Flad)

Großansicht Nahm den Preis für Rio Reiser entgegen: Gert Möbius (Bild: Steve Klemm) Nahm den Preis für Rio Reiser entgegen: Gert Möbius (Bild: Steve Klemm)

Großansicht Liebste Solokünstlerin und hoffnungsvollster Nachwuchsact beim Preis für Popkultur: Alice Merton (Bild: Stephan Flad) Liebste Solokünstlerin und hoffnungsvollster Nachwuchsact beim Preis für Popkultur: Alice Merton (Bild: Stephan Flad)

Lieblings-Solokünstlerin: Alice Merton

Lieblings-Solokünstler: Marteria

Lieblingsband: Beatsteaks

Lieblingsproduzent/in: Tobias Kuhn

Lieblingsalbum: Beginner - Advanced Chemistry

Lieblingslied: Jim Pandzko feat. Jan Böhmermann - Menschen Leben Tanzen Welt

Lieblingsvideo: Casper - Lang lebe der Tod feat. Blixa Bargeld, Dagobert & Sizarr

Beeindruckendste Live-Show: Rammstein

Hoffnungsvollste/r Newcomer/in: Alice Merton

Schönste Geschichte: NEO Magazin Royale - Eier aus Stahl, Max Giesinger & die deutsche Industriemusik

Spannendste Idee/Kampagne: Feine Sahne Fischfilet - Noch nicht komplett im Arsch!

Gelebte Popkultur: PxP Festival - Benefiz-Festival für Kinder

Lifetime-Achievement Award: Rio Reiser

Die zweite Verleihung des Preises für Popkultur lockte am Abend des 8. September rund 2000 Zuschauer ins ausverkaufte Berliner Tempodrom. Dort zeichneten die Veranstalter vom Verein zur Förderung der Popkultur, die inzwischen nach eigenen Angaben mehr als 650 Mitglieder gewonnen haben, Preisträger in 13 Kategorien aus, darunter Rammstein, Marteria, die Beginner, Beatsteaks, oder die gleich doppelt geehrte Alice Merton.Gert Möbius nahm zudem für seinen Bruder, den verstorbenen Komponisten, Textdichter und Musiker Rio Reiser, den Preis fürs Lebenswerk entgegen. Möbius mhante dabei "in einer bewegenden Laudatio" "ziviles Ungehorsam und Unangepasstheit in schwierigen Zeiten" an. Die Formation Feine Sahne Fischfilet in der Sparte "Spannendste Idee/Kampagne" und die Gründer des PxP-Benefizfestivals, Fetsum Sebhat und Tedros Tewelde, im Bereich "Gelebte Popkultur" wurden passend dazu für ihr politisches und gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet."Wir sind immer noch überwältigt von den tollen Reaktionen der Musikerinnen und Musiker", bilanziert Anne Haffmans als Vorstandsvorsitzende des ausrichtenden Vereins zur Förderung der Popkultur. "Ein Jahr lang haben wir alle ehrenamtlich und in jeder freien Minuten auf diesen Abend hingearbeitet. Am Ende haben unsere fantastischen Mitglieder, die vielen anderen Gäste und vor allem natürlich die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die auftretenden Musikerinnen und Musiker den Abend für uns zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht."Im Tempodrom traten dabei unter anderem Kraftklub, Marteria, Joy Denalane und Zugezogen Maskulin live auf. Den Auftakt machte der maskierte Pianist Lambert, gefolgt von der mehrfach nominierten Band Kraftklub, die aber trotz den vielen auf die Bühne gebrachten Tänzern ohne Trophäe blieben,Durch den Abend führten Hadnet Tesfai und Claudia Kamieth, die Premiere im Vorjahr hatte noch Bernd Begemann moderiert.

Quelle: MusikWoche

