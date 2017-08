Preis für Popkultur füllt Live-Programm auf

Großansicht Spielen beim Preis für Popkultur: Zugezogen Maskulin (Bild: Robin Hinsch) Spielen beim Preis für Popkultur: Zugezogen Maskulin (Bild: Robin Hinsch)

Für den Preis für Popkultur , der am 8. September 2017 im Berliner Tempodrom verliehen wird, hat nun auch das HipHop-Duo Zugezogen Maskulin zugesagt. Damit ist das Live-Programm komplett.Neben Zugezogen Maskulin sorgen Kraftklub, Lambert, Marteria, Mine & Fatoni, Van Holzen und Joy Denalane mit dem TKVR! Ensemble für den musikalischen Rahmen des Events.Kürzlich erklärte der Verein zur Förderung der Popkultur bereits, dass auch bei der zweiten Ausgabe der Veranstaltung die Livemusik im Mittelpunkt der Verleihung stehen werde Bei den Nominierungen führen derweil die Beatsteaks mit fünf Nennungen die Liste der Kandidaten für eine Auszeichnung beim Preis für Popkultur an. Insgesamt wird der Preis in dreizehn Kategorien wie "Lieblingsband", "Lieblingsvideo" oder "Hoffnungsvollster Newcomer" verliehen.Zu den Partnern und Unterstützern des Preises gehören unter anderem das Musicboard Berlin YouTube und Red Bull.

Quelle: MusikWoche

