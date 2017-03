Posthumes Gold für Roger Cicero

Am 24. März 2016 verstarb der Sänger Roger Cicero im Alter von 45 Jahren völlig unerwartet an den Folgen eines Hirninfarkts. Einige Wochen vor seinem ersten Todestag überschritt sein Album "Cicero Sings Sinatra" die Marke von 100.000 verkauften Exemplaren, womit es sich für eine Goldene Schallplatte qualifizierte."Roger war so verdammt stolz auf diese Sinatra-Produktion. Es ist ihm gelungen, Sinatra nicht zu kopieren, sondern ihn auf seine ganz eigene Art und Weise zu interpretieren", sagt Karin Heinrich vom Management Heinrich & De Wall. "Wir kennen nur wenige Künstler, die aus dem Stand auf Basis von lediglich zwei Konzertabenden eine Live-CD, eine DVD und ein TV-Special zaubern können. Wir sind sicher, dass er sich - wo immer er jetzt ist - unfassbar über diese Auszeichnung freut."Für ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber sind Roger Cicero und der NDR "eine vertrauensvolle und lange Geschichte vom Eurovision Song Contest bis zum Echo Jazz, den Roger Cicero gemeinsam mit Gregory Porter moderierte". Im Mai 2016 wurde der Sänger posthum selbst mit dem Preis ausgezeichnet. Die Fernsehfassung von "Cicero Sings Sinatra" ist, so Schreiber, in den dritten Programmen der ARD "die wohl meistgesendete Konzertaufzeichnung der letzten beiden Jahre. Für mein Team und mich war klar, dass der NDR mit seiner Mannschaft an Bord ist. Umso mehr freut mich der große Erfolg dieses Projekts."Im November 2015 erschienen, erreichte "Cicero Sings Sinatra" Platz vier der deutschen Charts. Die Aufnahmen waren bei zwei Konzerten im Hamburger Mehr! Theater mit einer 13-köpfigen Big Band entstanden, die in Kooperation mit dem NDR aufgezeichnet wurden.Am 17. März 2017 kommt mit "Glück ist leicht - Das Beste von 2006 - 2016" ein musikalischer Rückblick auf zehn Jahre Roger Cicero in den Handel. Neben Hits wie "Zieh die Schuh' aus", "Nicht artgerecht" und "Frauen regier'n die Welt" finden sich auf dem Album auch Liveaufnahmen von speziell arrangierten Coverversionen wie "Geboren" (Die Fantastischen 4) sowie das bislang unveröffentlichte "Ein Kompliment" (Sportfreunde Stiller), dazu seine Interpretationen der Sinatra-Klassiker "My Way" und "I've Got A Crush On You". Höhepunkt dürfte die letzte Studioaufnahme mit dem Titel "Eine Nummer zu groß" sein: Cicero hatte den Song für ein bereits geplantes Studioalbum geschrieben, das 2017 hätte veröffentlicht werden sollen.Willy Ehmann, Senior Vice President Music Domestic GSA, hat das letzte Wort: "Seine Lieder leben weiter und erfreuen sich weiterhin großer Popularität. Möge der Mann mit dem Hut auf uns augenzwinkernd herabschauen und sich heimlich freuen."

Quelle: MusikWoche

