Posthume Ehrung für Rio Reiser

Großansicht Wird posthum für sein Lebenswerk ausgezeichnet: Rio Reiser (Bild: Sony Music) Wird posthum für sein Lebenswerk ausgezeichnet: Rio Reiser (Bild: Sony Music)

Am 8. September 2017 hält Gert Möbius, Bruder des 1996 verstorbenen Künstlers Rio Reiser , die Laudatio auf den Sänger und Songwriter von Ton Steine Scherben, der beim Preis für Pop-Kultur posthum für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird."Mein Bruder bekam nie einen Echo-Preis", sagt Möbius, "aber er erhält auch heute noch, über 20 Jahre nach seinem frühen Tod ein sehr großes Echo von vielen Musikern, die seine Songs covern, von großen Theatern, die ihm ein Musical widmen, und von Menschen, die für eine Veränderung in dieser Welt und in diesem Land kämpfen."Zuvor waren von einer 630-köpfigen Fachjury insgesamt fünf mögliche Preisträger für die Kategorie "Lifetime-Achievement" nominiert worden; in einer internen Abstimmung fiel die Wahl auf Rio Reiser. Im Vorjahr hatte der veranstaltende Verein zur Förderung der Popkultur Kraftwerk mit dem Preis fürs Lebenswerk ausgezeichnet.

Quelle: MusikWoche

