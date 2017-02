Popakademie sucht ganz junge Songwriting-Talente

Großansicht Bei der Preisverleihung 2016 (von links): Udo Dahmen mit den Mitgliedern der Gewinnerband Flourishless aus Mannheim (Bild: Torsten Redler) Bei der Preisverleihung 2016 (von links): Udo Dahmen mit den Mitgliedern der Gewinnerband Flourishless aus Mannheim (Bild: Torsten Redler)

Noch bis zum 1. März 2017 können Schüler im Alter von elf bis 21 Jahren Songs für den Songwriting-Wettbewerb "Songs Baden-Württemberg" bei der Popakademie Baden-Württemberg einreichen. Die Gewinner erwarten Preisgelder im Gesamtwert von bis zu 10.000 Euro.Neben dem Geldpreis können die Prämierten mit professionellen Coachings von Dozenten der Popakademie in Mannheim rechnen. Am 12. Mai findet die Preisverleihung zusammen mit einem Abschlusskonzert im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart statt."Alle jungen Songwriter in Baden-Württemberg sind aufgerufen, ihre Ideen in Songs zum Wettbewerb beizusteuern", erklärt Udo Dahmen , künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie: "In Kooperation mit der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda Bank Baden-Württemberg haben wir eine neue Plattform für Kreativität und eigenständiges Musikmachen in der populären Musik geschaffen."Alle Informationen zur Anmeldung finden Interessierte auf den Onlineseiten der Popakademie

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen