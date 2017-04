Popakademie rechnet beim Future Music Camp erneut mit vollem Haus

Am 27. und 28. April 2017 richtet die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim das achte Future Music Camp aus, das sich den Zukunftsthemen der Musikwirtschaft verschrieben hat. Schon jetzt sind nur noch wenige Restplätze verfügbar: "Wir freuen uns darüber, dass wir auch dieses Jahr wieder Zuspruch finden und viele Interessierte sich angemeldet haben", sagt Hubert Wandjo , Business Director und Geschäftsführer der Popakademie, gegenüber MusikWoche.Am 12. April seien nur noch 15 von 550 Plätzen verfügbar gewesen. "In den nächsten Tagen werden wir die Anmeldung schließen." Auch in den vergangenen Jahren war das Future Music Camp restlos ausgebucht. Mit dem Future Music Camp verfolgt die Popakademie das Ziel Themen aus der Gegenwart und Zukunft der Musik- und Kreativwirtschaft zu beleuchten und dabei die vernetzung etablierter Experten aus der Branche mit Gründern, Studierenden und Musikinteressierten zu fördern..Der thematische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Bereichen Audio- und Videostreaming. Das macht sich schon bei den zehn Keynotes bemerkbar, die sich auf beide Veranstaltungstage Donnerstag und Freitag verteilen:So spricht Projektmanager Steffen Geldner in einer ersten Runde mit DJ- und Produktionsduo Jewelz & Sparks, das es bei YouTube auf knapp 40 Millionen Views und bei Spotify auf 400.000 monatliche Hörer bringt, über den Marketing-Mix zwischen Facebook und Instagram oder die Herausforderungen bei der Selbstvermarktung im Netz. Anschließend wirft Ryan Rauscher, der als Vorgänger von Geldner einst das Future Music Camp leitete und inzwischen als Manager Business Intelligence für Sony Music tätig ist, einen Blick aufs Musikmarketing im Plattformzeitalter, bevor Musikverleger Jörg Fukking (Songs United Publishing) einen Blick hinter den YouTube-Vorhang und unter die GEMA-Decke werfen will.Ebenfalls noch am ersten Tag spricht Roba-Musikverleger Christian Baierle über das Thema Blockchain und dessen Herausforderungen an die Arbeit im Musikverlag, während Daniela Bartels , Senior Director Music Programming & Label Relations, über das Playlist-Marketing bei Napster. Am zweiten Tag folgen dann ein Interview mit den Betreibern des YouTube-Musikkanals Majestic Casual, Talks zu den Algorithmen bei YouTube und Spotify, zur Digitalisierung im Bereich der Spielstätten oder zur Entwicklung des Live-Streamings.An den Nachmittagen runden die von den Teilnehmern selbst organisierten Sessions , die einst den Grundstein für das als Barcamp konzipierte Future Music Camp legten, das Programm ab. 2017 werden diese noch weiter ausgebaut. Hierfür waren wir im Rahmen eines Call for Speakers auf der Suche nach Themen rund um die digitale Musik- und Medienwirtschaft mit Zukunftsperspektive.Hubert Wandjo stellt sich im Gespräch mit MusikWoche Fragen zur Zielgruppe des Future Music Camps, zur Entwicklung der Veranstaltung vom Barcamp zum heutigen Tagungsformat und zum geänderten Findungsprozess für die einzelnen Sessions an den beiden Nachmittagen; Möglichkeiten der Expansion erteilt er derweil eine Absage:Wie passt sich das Future Music Camp (FMC) in die Veranstaltungen der Popakademie ein: Handelt es sich hier um eine zusätzliche Runde für Studierende, sprechen Sie eher externe Interessenten, künftige und ehemalige Studierende oder ganz andere Zielgruppen an?Wir versuchen, Studierende und Branchenangehörige gleichermaßen anzusprechen. Rund die Hälfte der Teilnehmer sind Studierende von Hochschulen aus ganz Deutschland, im vergangenen Jahr nahmen Studierende und Mitarbeiter von mehr als 50 Hochschulen teil. Studierende der Popakademie sind natürlich auch vielzählig vor Ort. Die anderen 50 Prozent der Teilnehmer sind Branchenangehörige und Existenzgründer.Mit zehn Keynotes an zwei Tagen ist das Programm des FMCs inzwischen prall gefüllt, rückt der ursprüngliche Barcamp-Gedanke dadurch nicht zu sehr in den Hintergrund?Dieses Jahr gab es im Programm des Future Music Camps eine wichtige Änderung: Bei den vergangenen FMCs wurden Sessions im Vorhinein eingereicht und dann am Veranstaltungstag in der sogenannten Session-Planung den anderen FMC-Teilnehmern vorgestellt. Durch Handzeichen wurde bestimmt, welche Sessions stattfinden. Dieser Prozess hat sich beim FMC 2017 geändert: Die Themen wurden zwar auch im Vorhinein, dieses Mal im Rahmen eines Call for Speakers, eingereicht, dann allerdings vom FMC-Team vor dem Event ausgewählt. Eine Abstimmung der Teilnehmer findet somit nicht mehr statt. So möchten wir eine höhere Qualität der Sessions garantieren. 17 Sessions wurden ausgewählt und finden Nachmittags nach den Keynotes statt, wir haben demnach 27 Programmpunkte dieses Jahr. Die selbstorganisierten Sessions spielen also weiterhin eine wichtige Rolle.Müsste das FMC Angesichts des ungebremst großen Zuspruchs nicht in größere Räume und auf einen dritten Tag wachsen oder gar einen Ableger zum Herbstsemester bekommen?Uns ist es wichtig, dass das FMC in den Räumlichkeiten der Popakademie stattfindet und eine direkte Verbindung zwischen Studierenden und der Branche entsteht. Der persönliche Kontakt ist einer der wichtigsten Aspekte des Camps. Deshalb bestehen derzeit keine Erweiterungspläne. Das Publikum wird aber spezieller und hat mehr Vorwissen, deshalb haben wir stark daran gearbeitet, das Niveau der Keynotes und Sessions dieses Jahr zu steigern. Dieses Niveau können wir nur halten, wenn das Camp vergleichsweise übersichtlich bleibt.

