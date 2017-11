Popakademie lädt zum Electronic Music Day nach Mannheim

Am 2. Dezember 2017 veranstaltet die Popakademie Baden-Württemberg zum zweiten Mal den Electronic Music Day. Dort bieten unterschiedliche Firmen und Hersteller kostenlose Workshops an. Mit dabei in Mannheim sind der Berliner Spezialist für modulare Synthesizer, Schneidersladen, der Hard- und Software-Hersteller Arturia sowie die Musiksoftware-Unternehmen Ableton und Serato DJ.Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen der Produzent Geistah und das Mannheimer Trio Madanii. Daneben soll es in zwei Diskussionsrunden um Trends und Zukunftsperspektiven der elektronischen Musik gehen.Zuerst versammeln sich um 14.15 Uhr Robin Ebinger Cosmopop ), Arno Müller (Popakademie) und Aga Heller (99 Ghosts) in einer von Johannes Ripken (Tamanguu) moderierten Runde. Sie wollen darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen ein Techno-Live-Act heutzutage steht, und welche technischen Innovationen sich anbieten.Um 17.30 widmet sich eine zweite Gesprächsrunde dem Mannheimer Club milk!, der in den frühen 90er Jahren "deutschlandweit Pionierarbeit im elektronischen Bereich" leistete, wie es seitens der Popakademie heißt. "Groove"-Chefredakteur Heiko Hoffmann moderiert die Runde, bei der die Künstler Dirk Mantei (D-Man), Holger Klein (Groover Klein) und Sascha Dürk (Bassface Sascha) zu Wort kommen.Der Eintritt zum Electronic Music Day ist kostenlos. Allerdings sollten sich Interessierte online für das Event anmelden.

