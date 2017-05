Pop-Kultur zurrt Programm fest

Für die dritte Ausgabe des Berliner Pop-Kultur-Festivals, das vom 23. bis zum 25. August 2017 über die Bühne geht, hat das Veranstalter-Team um Katja Lucker , Musikbeauftragte des Landes Berlin und Chefin vom Musicboard Berlin , nun alle Programmpunkte bekannt gegeben.Insgesamt soll es auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin über 70 Konzerte, DJ-Sets, Talks und Filmvorführungen geben. Mit dabei sind Bands wie Acid Arab aus Frankreich, Jacaszek aus Polen oder Young Fathers aus Schottland.Neu im Programm sind die sogenannten "Pop-Kultur: Commisioned Works", die als "Experimentierfeld und Erweiterung von Produktions-, Arbeits- und Aufführungspraktiken" konzipiert sind.Dabei präsentiert unter anderem Andreas Dorau zusammen mit Gästen unter dem Motto "Ein Abend ohne Strophen" 20 eigens komponierte Refrains in 40 Minuten.Außerdem feiert das Festival mit dem Projekt SKM 60 an drei Abenden den Geburtstag der Berliner Labels Shitkatapult Karaoke Kalk und Monika Enterprise , die jeweils 20 - und gemeinsam 60 Jahre alt werden. Zur zweiten Ausgabe des Pop-Kultur-Festivals ging die Besucherzahl 2016 mit rund 9500 Gästen zurück , bei der Premiere 2015 waren es laut Angaben des Musicboard Berlin noch 10.600 Besucher.Die Tickets für die dritte Ausgabe sind laut Veranstalter billiger geworden. Für 60 Euro gibt es einen dreitätigen Festivalpass und die Tagestickets liegen um die 25 Euro.Noch bis zum 14. Juni können sich Interessierte für das Coaching-Programm "Pop-Kultur Nachwuchs" bewerben, das parallel zum Festival stattfindet. Eine Fachjury wählt anschließend 250 Teilnehmer aus.Das vollständige Programm des Festivals können Interessierte online sehen.

