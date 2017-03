Polytope und Guesstimate bauen um und stocken auf

Großansicht Kümmert sich künftig als Booking Agent bei Polytope um Künstler wie Younotus, Alle Farben, Parra for Cuva oder LCAW: Felix Mauer (Bild: Polytope) Kümmert sich künftig als Booking Agent bei Polytope um Künstler wie Younotus, Alle Farben, Parra for Cuva oder LCAW: Felix Mauer (Bild: Polytope)

Die Berliner Bookingagentur Polytope holt Felix Mauer als Booking Agent neu an Bord. Mit dem Team um Head of Booking Fabian Zuber sowie Ben Buchwald und Josh Bremer soll Mauer fortan das Booking rund um die Künstler Younotus, Alle Farben, Pretty Pink, Parra for Cuva, Leonard Bywa, Ferdinand Weber, Nicolas Haelg und LCAW betreuen.Mauer war zuvor als Agent und Tour Manager bei MFM Booking aus Bad Kissingen tätig, schloss dort eine zweite Ausbildung als Kaufmann für Bürokommunikation ab und betreute unter anderem Künstler wie Robin Schulz, Felix Jaehn, Sam Feldt und Richard Judge.Fabian Zuber lobt den Neuzugang als "einen erfahrenen und vernetzten Booker", der "seine Erfahrung im Tour Management bei großen Namen gesammelt" habe und mit dem man nun "unsere Booking-Aktivitäten weiterhin verstärken und ausbauen werden".Mauer tritt als Booking Agent bei Polytope die Nachfolge von Philipp Willms an, der unter dem Dach von Guesstimate zur Polytope Management Group wechselte und sich ab sofort als Personal Manager um Alle Farben kümmert.

Quelle: MusikWoche

