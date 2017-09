Polytope übernimmt Management für Pretty Pink

Die unter dem Namen Pretty Pink als DJ und Produzentin aktive Anne Karolczak vertraut im Bereich Künstlermanagement künftig auf die Polytope Management Group . Beide Seiten arbeiten im Livegeschäft bereits zusammen, wo Pretty Pink zum Künstlerstamm von Guesstimate Live zählt. Über das zur Guesstimate-Familie gehörende Label Raison Music veröffentlichte Pretty Pink zudem erst jüngst in Zusammenarbeit mit Axel Ehnström die Single "Superman".Er freue sich deshalb ganz besonders "die erfolgreiche DJane und Produzentin Pretty Pink bei uns in der Polytope Management Group begrüßen zu dürfen", sagt denn auch Vincent Patermann, Senior Artist Manager von Polytope. "Mit unserem Set-up freuen wir uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und sind überzeugt, zusammen ihre Karriere auf die nächste Stufe zu heben."Schon jetzt sei Pretty Pink aus der internationalen Deep-House-Szene nicht mehr wegzudenken, heißt es aus Berlin. Mit ihrer Version von Daft Punks "Get Lucky" habe sie zudem "eine regelrechte Hymne" geschaffen: "Pretty Pink ist eine sehr spannende Künstlerin. Bemerkenswert ist, dass sie ihre Karriere bis dato selbst gemanagt und dabei so viel erreicht hat", kommentiert Martin Heuser , Partner und Gründer der Polytope Management Group. "Daran knüpfen wir als Polytope Management Group an und schreiten gemeinsam in die Zukunft."

