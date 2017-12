Play Live schickt Schlaraffenlandung zum Southside

Beim Finale des von den Popbüros Baden-Württemberg ausgerichteten Bandförderprogramms Play Live traten am 9. Dezember 2017 in der Ludwigsburger Scala Roadstring Army, Finn Lynden, Feathers & Stones und das aus Albstadt stammende HipHop/Pop-Trio Schlaraffenlandung auf, das von der Jury den Slot für das Southside Festival zugesprochen bekam."Uns ist wichtig, dass alle vier Bands, die es in das Finale geschafft haben, Sieger sind", erklärt Projektleiter Pierre Seidel vom Popbüro Region Stuttgart . Und in der Tat erhielt jede Band ein Preisgeld von 1000 Euro. Darüber hinaus gewannen Feathers & Stones den mit weiteren 100 Euro dotierten Publikumspreis, während der erst 19-jährige Finn Lynden, der mit einem emotionalen Soloauftritt am Flügel für Aufsehen gesorgt hatte, 2018 bei den Festivals Maifeld Derby und den Stuttgarter jazzopen spielen darf.In der Jury in diesem Jahr saßen Angelina Muth (Senior A&R Four Music), Ann-Kathrin Ebel (Booking Chimperator Live) und Dietmar Schwenger (MusikWoche). Durch den Abend führte SWR-Moderatorin Diana Hörger.Das jeweils einjährige Förderprogramm, das auf eine über 30-jährige Geschichte zurückblicken kann, bekommt Unterstützung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, vom Europapark Rust und dem Medienpartner SWR-Jugendwelle DasDing. Als Festivalpartner sind Southside, Maifeld Derby, Stuttgart Electronic Music Festival (SEMF), Summer Breeze und die jazzopen Stuttgart mit an Bord.Play Live kann dabei eine beachtliche Erfolgsbilanz aufweisen. So gewann 2015 die Band Von Holzen, die mittlerweile bei Warner Music unter Vertrag steht. Weitere Sieger in den Vorjahren waren unter anderem Schmutzki, Heisskalt und Konvoy. Luke Noa & The Basement Beats, die 2016 den Southside-Slot gewonnen hat, trat in diesem Jahr außer Konkurrenz bei der Veranstaltung auf.

