Plattenladenwoche zurrt Termin für Jubiläumsausgabe fest

Großansicht Zieht eine erfolgreiche Bilanz: Marcus-Johannes Heinz (Bild: Shirley Elfie Photography) Zieht eine erfolgreiche Bilanz: Marcus-Johannes Heinz (Bild: Shirley Elfie Photography)

2018 feiert die Plattenladenwoche ihre zehnte Ausgabe. Für das Jubiläum gaben die Veranstalter vom Fachhändlerverbund Aktiv Musik Marketing (AMM) nun den Termin bekannt.So soll die Aktionswoche vom 15. bis zum 20. Oktober 2018 stattfinden. Dabei sollen bundesweit wieder rund 120 Läden in über 70 Städten an der Kampagne unter dem Motto "Plattenladenwoche X" teilnehmen. Im Gegensatz zu den Vorjahren verzichten die Organisatoren 2018 auf ein Motto."Der Rückblick auf die Jahre seit 2009 bietet so viel Gesprächsstoff, das ist uns Thema genug", erklärt AMM-Geschäftsführer Marcus-Johannes Heinz : "Offen gestanden hätten wir bei der Premiere 2009 wahrscheinlich selbst nicht gedacht, dass wir die Plattenladenwoche zehnmal organisieren und dann auch noch mit jährlich wachsendem Erfolg."Seit der Premiere 2009 traten im Laufe der Jahre Künstler wie Johannes Oerding, The BossHoss, Revolverheld, Lina Maly oder Maeckes im Rahmen der Kampagne in Plattenläden auf. Dazu gab es Sonderveröffentlichungen von unter anderem AnnenMayKantereit, Wolfgang Niedecken, Selig, Wanda, Alligatoah, NOFX oder Philipp Poisel.

Quelle: MusikWoche

