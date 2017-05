Plattenladenwoche rückt mit Johannes Oerding die Lieder-Macher in den Fokus

Die vom Fachhändlerverbund Aktiv Musik Marketing (AMM) initiierte Plattenladenwoche geht 2017 in ihr neuntes Jahr und widmet sich vom 16. bis 21. Oktober dem Special-Thema "Lieder-Macher". Als Botschafter der Kampagne fungiert passend dazu Johannes Oerding , wie der AMM nun bekanntgab:"In den letzten Jahren ist wieder ein Trend zu dem hin zu beobachten, was man in früheren Jahren unter dem Begriff Singer/Songwriter zusammengefasst hätte", erklärt AMM-Geschäftsführer Marcus-Johannes Heinz die Wahl des Special-Themas. "Künstler, die Lieder schreiben und diese selbst auf die Bühne bringen - und das nicht nur mit Gitarre oder Gesang, sondern auch mit Klavier, Orchester oder Synthesizer, mit aufgedrehtem Verzerrer oder gerappt." Diesem Trend, für den Johannes Oerding als ein gutes Beispiel stehe, wolle man mit dem Motto "Lieder-Macher" Rechnung tragen, heißt es aus Hamburg."Ich freue mich riesig, nein, ich bin geehrt, Botschafter der diesjährigen Plattenladenwoche zu sein", lässt Johannes Oerding selbst wissen. Der Gitarrist und Sänger will die Plattenladenwoche 2017 mit einem Ladenkonzert in Hamburg eröffnen. Er tritt bei der Aktionswoche des AMM die Nachfolge von Künstlern wie Revolverheld The BossHoss und Bela B. an, die in den vergangenen Jahren als offizielle Botschafter der Kampagne fungierten.Kürzlich veröffentlichte Oerding sein Album "Kreise" , mit dem er Anfang Mai in der ersten Woche nach der Veröffentlichung in den Offiziellen Deutschen Charts auf Platz zwei und damit den bislang höchsten Charteinstieg seiner Karriere landen konnte. Am Abend des 22. Mai erhielt der Textdichter, Komponist und Sänger beim Mitgliederfest der GEMA zudem den Fred Jay Preis für seine "außergewöhnlichen deutschsprachigen Liedtexte".Beim AMM rechnet man erneut mit bundesweit rund 120 teilnehmenden Fachgeschäften in mehr als 70 Städten. Mit Limited Editions sowie Aktionen und Konzerten in den teilnehmenden Läden will die Plattenladenwoche "den Plattenladen als Hort der Musikkultur" feiern und als einen Ort, "an dem die Musik und nicht das Produkt im Vordergrund steht". Allein 2016 traten Acts wie Revolverheld, Lina Maly, Maeckes, Matt Gresham oder Ohrenfeindt in Plattenläden aufgetreten, die Plattenfirmen hatten ihren Handelspartnern Sonderveröffentlichungen unter anderem von AnnenMayKantereit, Wolfgang Niedecken, Sarah Connor, Eric Cohen, Alligatoah, Die Negation, Kärbholz, NOFX und Philipp Poisel bereitgestellt.Die achte Ausgabe der Kampagne erzielte 2016 mit dem Special-Thema "Muttersprache" laut AMM einen Reichweitenrekord

