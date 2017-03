Platinum Pen und Schedler kooperieren langfristig

Großansicht Arbeiten nun noch enger zusammen: Rudi Schedler (links) und Billy Austin bei der Vertragsunterzeichnung beim Schedler Music Summit 2017 (Bild: Schedler Music) Arbeiten nun noch enger zusammen: Rudi Schedler (links) und Billy Austin bei der Vertragsunterzeichnung beim Schedler Music Summit 2017 (Bild: Schedler Music)

Der in Nashville lebende Songwriter Billy Austin arbeitet mit seinem Verlag Platinum Pen Publishing künftig mit Schedler Music zusammen. In seinen Omni Sound Studios haben bereits Künstler wie Taylor Swift, Lionel Richie, Kelly Clarkson, Lady Antebellum und Blake Shelton aufgenommen."Durch diese Kooperation werden wir mit unseren Autoren nun auch vermehrt in den USA präsent sein und ebenso Billy mit seinen Verlagssongs in Europa", erläutert Rudi Schedler , Geschäftsführer Schedler Music.Schedler Music arbeitet seit nun fast zwei Jahren mit Billy Austin zusammen und hat ihn schon zu diversen Writing Camps nach Europa eingeladen. Die Verbindung zu Austin kam über den ebenfalls in Nashville lebenden Singer/Songwriter Dillon Dixon zustande, der seit drei Jahren als Exklusivautor bei Schedler unter Vertrag steht.Zudem ging im Oktober 2016 die bereits zweite Ausgabe des Writing Camps in Nashville über die Bühne, das Schedler gemeinsam mit Platinum Pen Publishing in den Omni Sound Studios ausgerichtet hat. Dazu hatten die Partner unterschiedliche Acts unter anderem vom Label Broken Bow Records eingeladen, wodurch einige beim Camp entstandene Songs erfolgreich platziert werden konnten.

Quelle: MusikWoche

