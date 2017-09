Plage Noire nach drei Wochen ausverkauft

Großansicht Sind 2018 bei Plage Noire dabei: Subway To Sally (Bild: FKP Scorpio) Sind 2018 bei Plage Noire dabei: Subway To Sally (Bild: FKP Scorpio)

Der Veranstalter FKP Scopio, der jüngst die Marke Plage Noire für ein Indoor-Gothic-Festival am Weissenhäuser Strand wiederbelebt hat, freut sich nun, dass das Festival nach drei Wochen nahezu ausverkauft ist. Restkarten gebe es nur noch für Besucher, die ein Tickets ohne Übernachtung in dem Strandkomplex wollen. Zudem gebe es wenige Restkontingente mit Übernachtung, wobei alle Tickets streng limitiert seien."Mit dem PLAGE NOIRE gehen wir neue Wege", sagt Stephan Thanscheidt , CEO FKP Scorpio . "Hinter dem schwarzen Strand verbirgt sich eine eigene Festivalwelt für die Schwarze Szene, die Komfort mit Musik und Kultur vereint. Wir freuen uns sehr, dass dieses Konzept so gut aufgenommen wurde und können es kaum erwarten, im kommenden April unsere Pforten zu öffnen."Mehr als 25 Bands aus dem In- und Ausland treten am 27. und 28. April 2018 auf drei Bühnen auf. Bereits bestätigt sind unter anderem ASP, VNV Nation, Subway To Sally, Blutengel, Mono Inc. und Lord Of The Lost.

Quelle: MusikWoche

