Pink war auf Deutschlandtrip

Großansicht Begegneten sich in Berlin (von links): Stefan Trappiel (Process & Planning Artist Communication Sony Music), Susanne Beck (beck to music), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Pink, Stefan Goebel (Senior Vice President Sony Music International GSA) und Anna Madlindl (Assistant Audience Management Sony Music) (Bild: Markus Nass) Begegneten sich in Berlin (von links): Stefan Trappiel (Process & Planning Artist Communication Sony Music), Susanne Beck (beck to music), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Pink, Stefan Goebel (Senior Vice President Sony Music International GSA) und Anna Madlindl (Assistant Audience Management Sony Music) (Bild: Markus Nass)

800 Pink -Fans hatten eines der begehrten Tickets für das exklusive ProSieben -Konzert der Sängerin in Berlin gewonnen. Am 9. Dezember um 20.15 Uhr war es soweit: Der US-Superstar betrat - anmoderiert von Thore Schölermann - die Bühne der Columbiahalle und legte mit "Get The Party Started" los. Es folgte ein etwa 50-minütiges und laut Sony Music "fulminantes Live-Set" mit bewährten Hits sowie Songs des neuen Albums "Beautiful Trauma" . Im Umfeld des Gigs begrüßte Pink ihr Team von Sony Music Am folgenden Tag präsentierte die Künstlerin ihre aktuelle Single, "What About Us" , in der ProSieben/ Sat.1 -Show "The Voice Of Germany". Stefan Goebel , Senior Vice President Sony Music International GSA, resümiert: "Egal ob 800 Fans, ein ganzes TV-Studio oder die großen Arenen - Pink kriegt sie alle! Mit ihrem Charme, einer beeindruckenden Anzahl an Welthits und ihrer unglaublichen Bühnenpräsenz."Pinks siebtes Album, "Beautiful Trauma", war Mitte Oktober erschienen und hatte in 13 Ländern Platz eins der Charts erreicht. Die erste Single, "What About Us", kletterte nach Sony-Music-Angaben in 14 Ländern an die Spitze der Airplay-Charts, darunter in Deutschland. Vor kurzem erschien mit "Beautiful Trauma" der Titelsong des Albums als zweite Single.Die Tour zum aktuellen Album beginnt am 1. März 2018 in den USA.

Quelle: MusikWoche

