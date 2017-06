PIAS engagiert Dillon

Das Hamburger Independent-Label PIAS Germany meldet die Verpflichtung der in Brasilien geborenen und in Berlin lebenden Künstlerin Dominique Dillon de Byington, besser bekannt als Dillon Stefan Strüver , General Manager PIAS Germany, kommentiert: "Die bisherigen Alben und Live-Shows von Dillon haben nicht nur mich, sondern auch unsere internationalen Kollegen sehr beeindruckt, sodass wir unser internationales Netzwerk ad hoc mit an Bord hatten. Wir hoffen, viele neue Fans für Dillon im In- und Ausland dazugewinnen zu können." Darüber hinaus sei Dillon nach Künstlerinnen wie Agnes Obel oder Soap&Skin "die perfekte Ergänzung zu unserem Portfolio an deutschen Signings, die wir in das internationale PIAS-Netzwerk einbringen können".Für ihre feinsinnige Mischung aus Gesang, Elektronik und Klavierspiel ihres Debütalbums "This Silence Kills" erntete Dillon viel Lob und evozierte Vergleiche mit Ikonen wie Feist, Björk oder Joanna Newsom. Ihre bislang erfolgreichste Single "Thirteen Thirtyfive" wurde über 30 Millionen mal auf YouTube gestreamt.Auf ihrem 2014er Album "The Unknown" legte sie ihren Fokus auf abstraktere Texte und minimalistischere elektronische Klanglandschaften. 2016 trat sie im Rahmen des Foreign Affairs Festivals im Haus der Berliner Festspiele mit einem 16-köpfigen Frauenchor auf. Daraus entstand das Livealbum "Live At Haus der Berliner Festspiele" mitsamt Filmaufnahmen.Dillon wird am 23. September im Rahmen des Reeperbahn Festivals in der Elbphilharmonie in Hamburg auf der Bühne stehen. Für Ende November sind zudem noch Gastspiele in Wien und Zürich fix.23.09.2017 Hamburg, Reeperbahn Festival @Elbphilharmonie24.11.2017 AT-Wien, Blue Bird Festival @Porgy & Bess26.11.2017 CH-Zürich, Mascotte

Quelle: MusikWoche

