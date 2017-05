Phononet bohrt das Musik Promotion Network um Videos auf

Großansicht Hievt nun auch Videos auf die Recherche- und Bemusterungsplattform des Musik Promotion Network (MPN): Phononet-Geschäftsführer Dietmar Schlumbohm (Bild: Phononet) Hievt nun auch Videos auf die Recherche- und Bemusterungsplattform des Musik Promotion Network (MPN): Phononet-Geschäftsführer Dietmar Schlumbohm (Bild: Phononet)

Über das Musik Promotion Network (MPN) aus dem Hause Phononet können Musikunternehmen ihre Partner in den Musikredaktionen nun auch mit Videodateien bemustern. Die Neuentwicklung hatte das Team des Branchendienstleisters im Frühjahr unter dem Motto "MPN On Tour" bereits bei einer Roadshow mit Terminen in Stuttgart, München, Hamburg und Köln präsentiert, inzwischen ist das System am Netz und läuft stabil."Mit der Videobemusterung erweitern wir das Angebot vom MPN und werden so den Marktanforderungen gerecht", macht Phononet-Geschäftsführer Dietmar Schlumbohm klar. "Mehr denn je bietet das MPN alle Informationen zu einem Titel aus einer Hand. Das macht die Recherche für Musikredakteure einfacher und stellt somit eine echte Arbeitserleichterung im Berufsalltag dar."Musikvideos seien aus der Musikpromotion längst nicht mehr wegzudenken, lässt der Branchendienstleister aus Hamburg wissen. Als Marketinginstrument würden Videos den Imageaufbau von Bands unterstützen und den Verkauf fördern. Dem wolle man beim MPN Rechnung tragen und dazu nun auch "die gezielte Bemusterung von Videodateien in hoher Qualität" anbieten.Promoter sollen dabei Musikvideos, aber auch EPKs, Videoausschnitte, Imagefilme oder Interviews direkt ins MPN hochladen können. Sie sollen dabei nach wie vor bestimmen können, wen sie bemustern und mit welchen Rechten sie diejenigen versehen. "Der Musikredakteur wiederum kann die Videodatei in der gleichen Qualität speichern", heißt es aus Hamburg. Bei einer Vollbemusterung sei die Videobemusterung in den Phononet-Preisen inklusive, ansonsten entstehen pro aktiver Bemusterung Kosten von fünf Euro, heißt es aus Hamburg.Das MPN wurde im Jahr 2003 als Recherche- und Bemusterungsplattform sowohl für die Musikindustrie als auch Musikredakteure entwickelt. Seit seiner Einführung hat sich die Plattform als eine festen Größe im Bereich der Musikpromotion etabliert. Promoter und Musikredakteure nutzen die Plattform zur Bemusterung und Recherche von neuen Titeln.

Quelle: MusikWoche

