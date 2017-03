Phononet baut Musik Promotion Network weiter aus

Das Team von Phononet präsentiert seinen Partnern von Musikunternehmen und Medien derzeit bundesweit die jüngste Ausbaustufe des Musik Promotion Networks, kurz MPN. So bietet das System nun unter anderem Möglichkeiten zur Videobemusterung.Die ersten beiden Termine unter dem Motto "MPN On Tour" in Stuttgart und München waren sehr gut besucht, heißt es aus Hamburg. Auch die vorgestellten Neuerungen wie die Videobemusterung, die demnächst über das MPN möglich sein soll, sei bei den Teilnehmern sehr gut angekommen.Weitere Stationen der Roadshow stehen noch an: So hat das Phononet-Team am 29. März 2017 in Hamburg ein Heimspiel, es folgen Termine am 30. März in Berlin und am 4. April in Köln.Zu der Veranstaltung in Stuttgart, die Phononet gemeinsam mit dem Popbüro Stuttgart umsetzte, und zum Gastspiel in München kamen rund 25 Teilnehmer. Neben Sony Music nahmen unter anderem auch Nuclear Blast Mäule & Gosch und Naxos Deutschland an den Roadshows teil. Für die kommenden Städte haben sich bereits vorab jeweils mehr als 35 Teilnehmer angemeldet.

Quelle: MusikWoche

