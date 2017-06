Pharrell Williams und Shakira kommen zum Global Citizen Festival

Für das von Live Nation unterstützte Global Citizen Festival, das am Vorabend des G20-Gipfels am 6. Juli 2017 in Hamburg über die Bühne geht, haben neben Acts wie Herbert Grönemeyer und Coldplay nun auch Pharrell Williams und Andreas Bourani zugesagt. Außerdem verkündeten die Organisatoren, dass Shakira als Teil des Sets von Coldplay auf der Bühne stehen wird.Bereits im Februar hatte das internationale Bündnis Global Citizen bekannt gegeben, dass es im Rahmen des G20-Gipfels, der am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg stattfindet, ein Festival geben soll. Herbert Grönemeyer, Coldplay, Ellie Goulding und The Chainsmokers hatten bereits bestätigt, bei dem Gratiskonzert in der Barclaycard Arena zu spielen.An eine der 9000 Karten für den kostenlosen Konzertabend am 6. Juli konnten Fans und Aktivisten per Anschluss an die Bewegung Global Citizen und mittlels Teilnahme an verschiedenen Kamapgen ab dem 14. März 2017 gelangen. So wurden die Interessierten aufgefordert Petitionen zu unterschreiben oder Texte, Fotos und Videos über den globalen Kampf gegen Armut zu lesen und online zu verbreiten.Laut Hugh Evans, CEO Global Citizen, seien die Aktivisten seit dem Start der G20-Kampagne im Februar im Rahmen der Kampagne mehr als eine halbe Million Mal aktiv geworden, in der Hoffnung, Tickets für das Festival zu ergattern. "Der G7-Gipfel im vergangenen Monat ist rigoros daran gescheitert, finanzielle Mittel für von Armut und Hunger betroffene Menschen zu mobilisieren. Daher ist es jetzt umso wichtiger, dass die G20-Staaten sich unter der Schirmherrschaft Deutschlands dazu verpflichten, Verantwortung für die Armen, Hungernden und Geflüchteten zu übernehmen."Bürgermeister Olaf Scholz heißt das Festival in Hamburg öffentlich willkommen. Die Hansestadt sei ein guter Ort für das Festival, so Scholz, denn "Hamburg ist Musikstadt, und Hamburg ist geprägt durch seine engagierten Bürger."Die soziale Aktionsplattform Global Citizen wurde vor sechs Jahren ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, die extreme Armut bis 2030 weltweit zu beenden. 2016 organisierte die Plattform bereits Konzerte in Kanada, den USA und Indien. Bei der Veranstaltung in Hamburg bekommen die Aktivisten Unterstützung von Live Nation , Johnson & Johnson, HP, YouTube und der Bill & Melinda Gates Foundation.Das Festival wird in voller Länge exklusiv auf youtube.com/globalcitizen live gezeigt.

