Peter Klapproth ruft Head Of PR ins Leben

Nachdem Peter Klapproth in den vergangenen zehn Jahren mit der Agentur Pirate Smile als teilhabender Gesellschafter aktiv war, gründete er nun in Berlin die PR-Firma Head Of PR.Als erste Aufgaben der Firma nimmt Klapproth unter anderem die europäische PR-Koordination für die anstehende Tour von Kiss in Angriff. Außerdem kümmert sich Head Of PR um die Öffentlichkeitsarbeit der Deftones, die im April auf Deutschlandtour unterwegs sind. Daneben betreut Head Of PR unter anderem auch Papa Roach und Steve Hackett.Peter Klapproth erklärt: "Das sind nur Auszüge aus dem, was noch ansteht, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit hoch geschätzten Firmen wie zum Beispiel InsideOutMusic/CenturyMedia, Sony Music, Warner Music/Roadrunner Records, Odyssey Music, Universal Music, Eleven Seven Music, Live Nation, Wizard oder Gibson. Es gibt einiges zu tun, also los geht´s!" Sascha Merkel , der ehemalige Kollege von Klapproth bei Pirate Smile, will auch weiterhin im Bereich PR und Management tätig bleiben. Nasrin Vahdani verließ Pirate Smile bereits Ende 2016 und wechselte als PR-Managerin zu Napalm Records Peter Klapproth ist bei Head Of PR unter anderem per E-Mail zu erreichen.

Quelle: MusikWoche

