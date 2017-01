Peripherique nimmt Baltes unter Vertrag

Großansicht Auf dem Sprung auf die große Bühne (von links): Fritz Krings (Geschäftsführer Peripherique Publishing), Joscha Baltes und Max Gervink (Product Manager Peripherique Publishing (Bild: Peripherique) Auf dem Sprung auf die große Bühne (von links): Fritz Krings (Geschäftsführer Peripherique Publishing), Joscha Baltes und Max Gervink (Product Manager Peripherique Publishing (Bild: Peripherique)

Der Komponist und Produzent Joscha Baltes hat einen Verlagsvertrag bei Peripherique Publishing unterschrieben. Baltes kommt laut Peripherique ursprünglich aus dem Bereich Sounddesign und Theater-Vertonung.Zuletzt arbeitete er an Projekten wie "Bohéme 2020" bei den Dresdner Musikfestspielen mit oder unterstützte den Schriftsteller und Journalisten Sebastian Fitzek auf dessen Soundtrack-Lesetour. Derzeit soll Baltes unter anderem an Popmusik-Produktionen arbeiten und mit dem jungen Filmemacher Moritz Becherer aus Darmstadt an dessen Spielfilm "Halt!Los!""Wir freuen uns mit Joscha einen so breit aufgestellten Komponisten und Produzenten zu unserem Team zählen zu können", kommentiert Fritz Krings , Geschäftsführer von Peripherique Publishing und Senior Business Manager Peripherique Records . "Wir arbeiten mit Joscha bereits seit über einem Jahr eng zusammen, die Unterschrift war daher also nur noch eine Formalität. Aber jetzt kann es richtig losgehen!"

Quelle: MusikWoche

