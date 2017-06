Peace x Peace zog knapp 20.000 Fans an

Großansicht Traten unentgeltlich für den guten Zweck auf: Herbert Grönemeyer mit Balbina ... (Bild: Kerstin Musl) Traten unentgeltlich für den guten Zweck auf: Herbert Grönemeyer mit Balbina ... (Bild: Kerstin Musl)

Großansicht ... und Die Fantastischen Vier (Bild: Kerstin Musl) ... und Die Fantastischen Vier (Bild: Kerstin Musl)

Die zweite Ausgabe des Benefizfestivals Peace x Peace erlebten am 18. Juni knapp 20.000 Besucher in der nahezu ausverkauften Waldbühne Berlin. Alle Künstler traten ohne Gage auf, um Gelder für Kinderhilfsprojekte der Unicef zu generieren.Den Schlusspunkt setzte dabei der Auftritt von Herbert Grönemeyer , der unter anderem zusammen mit Balbina und auch mit den Fantastischen Vier auf der Bühne stand, um den mit den Fantas vor zehn Jahren gemeinsam produzierten Track "Einfach sein" erstmals gemeinsam vor Publikum zu spielen. Zu den Künstlern, die allesamt ohne Gage für den guten Zweck auftraten, gehörten auch Andreas Bourani Johannes Oerding , die Beginner Großstadtgeflüster oder Dellé Bei der Erstausgabe im vergangenen Jahr hatte das Festival 413.000 Euro erspielt, die Kindern in Krisen- und Kriegsgebieten in Syrien, im Südsudan, im Irak und der Ukraine zugutekamen.Festival-Initiator Fetsum, selbst ein Kind von Flüchtlingseltern aus Eritrea, erklärte zu der Motivation für sein Engagement ggenüber der "Berliner Zeitung": "Armut, Hunger und Ungerechtigkeit gehen uns alle an. Nur wenn Kinder Hoffnung und Perspektiven haben, kann es eine friedliche Entwicklung geben, Als Künstler möchte ich den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft eine Stimme geben". Semmel Concerts veranstalte das Festival gemeinsam mit dem Verein PxP Embassy.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen