PdSK stellt erste Bestenliste für 2017 vor

Die Bandbreite der Genres, Klänge und Farben der vom Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. (PdSK) ausgezeichneten Produktionen ist wieder einmal enorm: Die Palette reicht vom Album "Blue & Lonesome" von den Rolling Stones, das bei der Rockjury am besten abschnitt, über einen Konzertmitschnitt von Joe Bonamassa und seiner exzellenten Band im Blues bis hin zur Neuaufnahme von Édouardo Lalos "Symphonie Espagnole" der Geigerin Tianwa Yang, der die Konzertjury eine "Sphäre völliger gestalterischer Freiheit" bescheinigt.Insgesamt sichteten 156 Juroren aus 32 Fachjurys die im vergangenen Quartal neu veröffentlichten Ton- und Bildtonträger. Sie nominierten 282 Titel in 32 Kategorien für die Vorauswahl, aus der es 28 Titel auf die Bestenliste schafften.Zum wiederholten Mal qualifizierte sich der Liedermacher Stephan Stoppok für die Liste der Besten, diesmal mit "Operation 17", einem Studioalbum "von gradliniger Frische", wie die Juroren anmerken. In der Kategorie Hard & Heavy siegte die amerikanische Metalband High Spirits, während Wolf Biermann die Juroren der Hörbuchjury als "Chronist des Widerstands" überzeugte - diesmal nicht mit Klampfe und Gesang, sondern mit seiner Autobiographie "Warte nicht auf bessre Zeiten", gelesen von Burghart Klaußner.Die legendäre Geigerin Ginette Neveu, die 1949 bei einem Flugzeugabsturz verstarb, ist Favoritin der Jury für Historische Aufnahmen, die eine Neuveröffentlichung von Neveus letztem Rundfunkmitschnitt prämiiert: Beethovens Violinkonzert, unter Hans Rosbaud in Baden-Baden gespielt, als ein "Lehrstück, im Gegensatz zu manch heutigem Leerstück". Gleich mit ihrem ersten Soloalbum landete die junge Sopranistin Regula Mühlemann auf der Bestenliste, die Liedjury entschied sich für ihr Mozart-Album. Die Jury Oper hievte eine Dokumentation aus dem Bolschoi-Theater von Mikhail Glinkas "Ruslan und Ludmila", inszeniert von Dmitri Tcherniakov, auf die Liste, und die Juroren der Kategorie Kinder- und Jugendaufnahmen prämiierten die "im Moment wohl coolsten Songs für Kids", versammelt auf der Edition "Unter meinem Bett 2".Außerdem unter den Besten der Besten im Februar 2017: die Sängerinnen Kate Tempest und Solange Knowles, das neue Jazztrio von Daniel Erdmann, die britische Folkband Faustus, der finnische Bassgitarrist Sami Yaffa, das österreichische Postrock-Industrial-Elektronik-Trio Radian, dazu die Dirigenten Christophe Rousset, Teodor Currentzis und Otto Klemperer, die Pianisten Daniil Trifonov und Maurizio Croci, die Komponisten Mieczys?aw Weinberg, Erwin Schulhoff und Ennio Morricone, das Neue-Musik-Ensemble LUX:NM aus Berlin, das Huelgas Ensemble sowie das Wachauer Blechbläserensemble Federspiel.Die komplette aktuelle Bestenliste mit den Begründungen der Jury findet sich online und als PDF-Dokument unter www.schallplattenkritik.de

Quelle: MusikWoche

