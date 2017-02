Passerotto Concerts nimmt ersten Comedy-Act unter Vertrag

Großansicht Solidarisch mit dem nonverbal arbeiten Künstler (von links): Karina Kahl (Assistenz Passerotto Concerts), Heinz Preisch (Booking Passerotto Concerts), Sam Wills alias Tape Face, Helene Sperling (Geschäftsführerin Passerotto Concerts) und Gary Richmond (Booking Passerotto Concerts) (Bild: MusikWoche) Solidarisch mit dem nonverbal arbeiten Künstler (von links): Karina Kahl (Assistenz Passerotto Concerts), Heinz Preisch (Booking Passerotto Concerts), Sam Wills alias Tape Face, Helene Sperling (Geschäftsführerin Passerotto Concerts) und Gary Richmond (Booking Passerotto Concerts) (Bild: MusikWoche)

Bei sieben sogenannten Teaser-Shows stellte Passerotto Concerts den ursprünglich aus Neuseeland stammenden Comedy-Künstler Sam Wills alias Tapce Face vor. Für die Münchner Agentur, die dieses Jahr unter anderem mit Status Quo, Alice Cooper, Carl Carlton, Paul Carrack und Yes feat. ARW unterwegs ist, stellt Tape Face den ersten Comedy-Act im Portfolio."Wir freuen uns, dass wir mit Tape Face einen großartigen und international renommierten Künstler für uns gewinnen konnten", sagt Heinz Preisch , zuständig für Booking bei Passerotto, im Gespräch mit MusikWoche. Man habe den Künstler, der im Anschluss an die Deutschlandkonzerte für Shows in Las Vegas und im Londoner Westend gebucht ist, online entdeckt, auch die PR-Arbeit lief zum großen Teil über Social Media. Ende des Jahres soll Tape Face dann für größere Auftritte nach Deutschland zurückkehren.Für Passerotto sei die Verpflichtung von Tape Face jedoch nicht unbedingt damit verbunden, sich künftig stärker im Comedy-Bereich zu engagieren. "Wir verstehen uns als Boutique-Agentur, die genre-unabhängig nach herausragenden Künstlern Ausschau hält, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten können", so Preisch weiter.Tape Face begann seine Karriere 2008. Sein Markenzeichen ist ein Klebeband über dem Mund: Der Künstler bestreitet all seine Auftritte ohne zu sprechen, arbeitet stattdessen mit Gestik, Mimik, Akrobatik, Verkleidung, Puppen und sonstigem Accessoire. Zudem holt er immer wieder Leute aus dem Publikum auf die Bühne, um sie zu allerlei Aktionen zu verleiten.

Quelle: MusikWoche

