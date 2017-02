Pandora verdoppelt Nettoverluste

Großansicht Beobachtet bei Pandora trotz wachsender Verluste erhebliche Fortschritte: CEO Tim Westergren (Bild: MusikWochde) Beobachtet bei Pandora trotz wachsender Verluste erhebliche Fortschritte: CEO Tim Westergren (Bild: MusikWochde)

Die Betreiber des US-Onlinedienstes Pandora schreiben weiterhin massiv rote Zahlen. Zwar wuchsen die Umsätze des Unternehmens im Geschäftsjahr bis Ende Dezember 2016 um 19 Prozent auf rund 1,385 Milliarden Dollar, doch unterm Strich wuchsen die Verluste trotz der jüngst angekündigten Stellenstreichungen noch schneller:Fielen im Vorjahr noch Nettoverluste von 169,7 Millionen Dollar an, so waren es im Fiskaljahr 2016 mit 343 Millionen Dollar mehr als doppelt so viel.Man habe "signifikante Fortschritte" erzielt, sagte CEO Tim Westergren dennoch bei der Vorlage der Jahresbilanz am 9. Februar, unter anderem mit Verweis auf wachsende Abonnentenzahlen. 2017 gehe es nun darum, die Werbevermarktung und die Nutzung des Subskriptionsangebots voranzutreiben,sowie mit Hilfe einer Artist-To-Fan-Plattform die Aktivitäten der Hörer ebenso zu steigern wie die Verkäufe von Konzerttickets; in diesen Markt war Pandora im Herbst 2015 mit der Übernahme von Ticketfly eingestiegen.Der Verkauf von Werbung spülte in den zwölf Monaten des vergangenen Jahres rund 1,072 Milliarden Dollar in die Pandora-Kassen, auf das Abogeschäft entfielen rund 225,8 Millionen Dollar und auf Ticketingumsätze 86,6 Millionen Dollar. Während die Vermarktung der Werbeplätze um rund 15 Prozent und die der Kartenverkäufe um rund ein Viertel wuchsen, lag das Plus im Abobereich gerade einmal bei zwei Prozent.Die Zahl der aktiven Nutzer der Pandora.Kanäle lag Ende 2016 bei rund 81 Millionen und somit um rund 100.000 unter dem Vergleichswert vom Jahresende 2015. Immerhin aber kletterte die Zahl der Abonnenten im Vorjahresvergleich um zwölf Prozent auf 4,39 Millionen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen