Pandora streicht massiv Stellen

Großansicht Muss sparen und spricht dazu Kündigungen aus: Pandora-CEO Tim Westergren (Bild: MusikWoche) Muss sparen und spricht dazu Kündigungen aus: Pandora-CEO Tim Westergren (Bild: MusikWoche)

Sieben Prozent der Mitarbeiter von Pandora müssen gehen. Die Sparmaßnahmen gab CEO Tim Westergren am 12. Januar 2017 bekannt. Mittelfristig wollen sich die Betreiber des US-Onlineradiodienstes auf die Weiterentwicklung ihres Angebots und dessen Monetarisierung konzentrieren, heißt es in einem Schreiben Westergrens . Die Kündigungen sollen noch im ersten Quartal erfolgen, Mitarbeiter des 2015 übernommenen Unternehmens Ticketfly seien davon nicht betroffen.Der CEO verwies darüber hinaus auch auf jüngste Erfolge in der Werbevermarktung und im Abobereich. Fürs abgelaufene vierte Geschäftsjahresquartal rechnet man bei Pandora denn auch mit höheren Umsätzen und einem besseren Vorsteuerergebnis als zuvor prognostiziert. Allein im vierten Quartal habe man netto rund 375.000 neue Abonnenten gewonnen, teilt Westergren an anderer Stelle mit. Die Zahl der zahlenden Kunden des kürzlich neu positionierten Streamingangebots Pandora Plus habe die Marke von 4,3 Millionen durchbrochen.Vor Steuern soll Pandora 2017 profitabel operieren können, verspricht Westergren. Den Geschäftsbericht fürs vierte Quartal und fürs Gesamtjahr 2016 will er am 9. Februar vorlegen.In den neun Monaten bis zum Ende des dritten Fiskalquartals hatte Pandora trotz Umsatzzuwächsen unterm Strich Nettoverluste von fast 253 Millionen Dollar eingefahren - und die roten Zahlen damit im Vorjahresvergleich um rund 100 Millionen Dollar ausgeweitet

Quelle: MusikWoche

