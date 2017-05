Pandora legt Quartalszahlen vor, findet Investor und sucht Käufer

Großansicht Sieht Pandora im Premiumbereich eigentlich auf einem guten Weg, muss aber doch auch einen Verkauf des Unternehmens ins Auge fassen: CEO Tim Westergren Sieht Pandora im Premiumbereich eigentlich auf einem guten Weg, muss aber doch auch einen Verkauf des Unternehmens ins Auge fassen: CEO Tim Westergren

Viel Arbeit für die Öffentlichkeitsarbeiter im Hause Pandora: Auf einen Schlag gaben die Betreiber des Onlinedienstes am 8. Mai nach Börsenschluss ihre Zahlen für das erste Fiskalquartal bekannt, bestätigten eine millionenschwere Finanzspritze von KKR und räumten zudem ein, strategische Alternativen zu prüfen, wozu auch die Suche nach einem potenziellen Käufer gehört.Die Umsätze des Unternehmens im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende März 2017 wuchsen demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund sechs Prozent auf 316 Millionen Dollar. Firmengründer und CEO Tim Westergren führt das unter anderem auf den Start des Musikabos Pandora Premium zurück, dessen Entwicklung man "begeistert" verfolge. Seit Mitte März hätten sich 1,3 Millionen Nutzer zu Testläufen verschiedener Pandora-Angebote entschlossen, mehr als 500.000 davon für den Premiumdienst von Pandora.Unterm Strich kann sich das allerdings bislang nicht niederschlagen, hier weitet das Unternehmen seine Nettoverluste weiter aus: Nach einem Minus von 115,1 Millionen Dollar im ersten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres schrieb Pandora nun rote Zahlen in Höhe von 132,3 Millionen Dollar. Auch die EBITDA-Vorsteuerverluste wuchsen von 57,4 Millionen Dollar im Vergleichszeitraum auf nunmehr 71,3 Millionen Dollar.Im vorherigen Geschäftsjahr hatte Pandora trotz der zuvor angekündigten Stellenstreichungen seine Nettoverluste mehr als verdoppelt Umso bedeutender, dass die Pandora-Macher frische Gelder einwerben konnten: Die Beteiligungsgesellschaft KKR stellt ein "strategisches Investment" in Höhe von 150 Millionen Dollar bereit, erhält davor neue Vorzugsaktien und eine jährliche Dividende von 7,5 Prozent in bar oder acht Prozent in weiteren Unternehmensanteilen.Parallel stellt man bei Pandora die Firmenstrategie auf den Prüfstand und richtet dazu eigens ein Gremium unter dem Vorsitz des früheren AEG-CEOs Timothy Leiweke ein. Dass man in Oakland auch einen Verkauf des ganzen Unternehmens ins Auge fasst, lässt man derweil mit James M. P Feuille einen langjährigen Aufsichtsrat mitteilen, der nun seinen Posten niederlegt: "Da wir durch KKR eine maßgebliche finanzielle Unterstützung zur Stärkung der Bilanz sichern konnten, sehen wir das Unternehmen bestens positioniert, um potenzielle strategische Alternativen bis hin zu einem Verkauf zu evaluieren", sagt Feuille, der als General Partner der Investmentgesellschaft Crosslink Capital bereits seit 2005 im Board von Pandora saß und das Gremium seit einem Jahr als Chairman leitete.

Quelle: MusikWoche

