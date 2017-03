Pandora kündigt Musikabo an

Großansicht Noch ein Premiumangebot: die Pandora-Macher lancieren ihr Musikabonnement Pandora Premium (Bild: pandora.com/premium, Screenshot) Noch ein Premiumangebot: die Pandora-Macher lancieren ihr Musikabonnement Pandora Premium (Bild: pandora.com/premium, Screenshot)

Noch in dieser Woche wollen die Betreiber von Pandora ihren Onlinemusikdienst um ein vollumfängliches On-Demand-Streamingabo ergänzen. Ab dem 15. März wolle man zunächst ausgewählte Nutzer einladen, das Pandora Premium genannte Angebot einem noch kostenlosen Test zu unterziehen. in "den kommenden Wochen" sollen dann auch alle bisherigen Pandora-Nutzer und andere Hörer die Möglichkeit zu einem Upgrade erhalten.Beim Preis von 9,99 Dollar halten die Pandora-Macher an einem bei den potenziellen Kunden bereits bekannten Modell fest. Dafür soll es unter andrem Zugriff auf den ebenfalls bekannten Premiumkatalog von rund 40 Millionen Tracks samt Offline-Funktion geben. Offenbar peilt man zunächst bloß einen Einstieg in den US-Heimatmarkt an, Hinweise auf internationale Aktivitäten bleiben aus.Tim Westergren, Gründer und CEO von Pandora, verweist bei der Ankündigung des aufgebohrten Angebots unter anderem darauf, dass Tag für Tag bereits Millionen von Nutzern auf Pandora zugreifen würden. Weil man seine Hörer kenne, kämen die bei Pandora auf eine längere Verweildauer als bei jedem anderen Musikdienst. Daran wolle man nun mit Pandora Premium anknüpfen und baue dabei auf eine große Vielfalt an Daten und die langjährigen Erfahrungen im Bereich der Personalisierung, betont Westergren.Unter anderem will man bei Pandora potenziellen Kunden die ersten Schritte zu eigenen Playlists erleichtern: So sollen Nutzer ein oder zwei Songs auswählen und über die Funktion "Add Similar Songs" automatisch auffüllen können, wie das Unternehmen per Blob-Beitrag verkündet Der Start von Pandora Premium erfolgte damit fast 15 Monate nach der Übernahme der insolventen Plattform Rdio durch Pandora . Zwischenzeitlich hatte Pandora zudem sein werbefreies Onlineradio-Abo Pandora One neu als Pandora Plus positioniert , zuletzt machten die Betreiber des Streamingdienstes aber mit Stellenstreichungen und sprunghaft wachsenden Verlusten Schlagzeilen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen