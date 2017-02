Pandora holt neuen CFO von TiVo

Kommt als CFO zu Pandora: Naveen Chopra (Bild: Business Wire)

Zuletzt machten die Betreiber des Streamingdienstes Pandora mit Stellenstreichungen und sprunghaft wachsenden Verlusten Schlagzeilen, nun kommt ein neuer Finanzchef an Bord: Mit sofortiger Wirkung übernimmt Naveen Chopra den Posten des CFO und berichtet in dieser Funktion direkt an Pandora-Gründer und CEO Tim Westergren.Chopra tritt damit die Nachfolge von Mike Herring an. Der bisherige CFO hatte vor ziemlich genau einem Jahr, als Westergren an die Spitze von Pandora zurückkehrte , zusätzlich die Rolle als President übernommen. Künftig soll er sich in dieser Rolle nun verstärkt darum bemühen, die Vermarktung der Werbezeiten bei Pandora voranzubringen und die Zahl der Abonnenten zu steigern.Westergren lobt den neuen Finanzchef unter anderem für seine Erfahrungen aus dem Geschäft mit Unterhaltungselektronik. So war Chopra seit 2003 für TiVo tätig, stieg beim US-amerikanischen Set-Top-Boxen-Spezialisten bis zum CFO auf und fungierte dort von Anfang 2016 bis zur Übernahme von TiVo durch Rovi übergangsweise als CEO.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen