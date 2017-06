Pandora bestätigt Abschied von Tim Westergren und weiteren Spitzenkräften

Umbruch beim Streamingdienst Pandora: Firmengründer Tim Westergren legt seinen Posten als CEO mit sofortiger Wirkung nieder. Das gab das Unternehmen am 27. Juni 2017 bekannt, und bestätigte damit Spekulationen vom Vortag . Auch aus dem Aufsichtsgremium scheidet Westergren aus.Man werde sofort mit der Suche nach einem neuen Konzernchef beginnen, heißt es in einer Mitteilung aus Oakland. Bis eine Lösung gefunden sei, übernehme CFO Naveen Chopra übergangsweise die Leitung von Pandora. Jason Hirschhorn wurde derweil bereits auf den vakanten Posten im Board Of Directors berufen. Der ehemalige MTV-Manager und MySpace-Produktchef leitet derzeit als CEO das von ihm gegründete Unternehmen ReDEF.Reibungslos lief die Entwicklung bei Pandora zuletzt ganz offensichtlich nicht, schließlich verlassen mit President Mike Herring und Marketingchef Nick Bartle auch weitere Spitzenmanager das Unternehmen.Im Laufe der vergangenen Wochen habe der Aufsichtsrat diverse Schritte eingeleitet, um den Fokus neu zu justieren und Pandora zu stärken, lässt der ehemalige EMI-Konzernchef Roger Faxon als Mitglied des Gremiums wissen. Schließlich sehe man in den sich verändernden Nutzungsgewohnheiten große Chancen für Pandora und dessen Angebot vom Onlineradio bis zum Premium-Musikabo.Ebenfalls im Namen des Aufsichtsrats dankt Tim Leiweke dem scheidenden Westergren, der nach der Übernahme des CEO-Postens unter anderem die Beziehungen zu den Musikmajors verbessert und mit dem Einstieg von Sirius XM auch die Weichen für stabilere Bilanzen gestellt habe.Tim Westergren selbst zeigt sich stolz auf das Erreichte und sieht Pandora für das nächste Kapital der Unternehmensgeschichte bestens aufgestellt.Westergren stieg im März 2016 als Nachfolger von Brian McAndrews, der den Streamingdienst seit September 2013 geleitet hatte, zum CEO von Pandora auf; eine Rolle, die er zuvor schon über gut zwei Jahre zwischen Anfang 2000 und Frühjahr 2002 inne hatte. Zwischenzeitlich fungierte der Firmengründer bei Pandora als Chief Creative Officer und als Chief Strategy Officer.Die Umsätze von Pandora waren im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende März 2017 im Vorjahresvergleich zwar um rund sechs Prozent auf 316 Millionen Dollar gewachsen, unterm Strich aber weitete das Unternehmen seine Nettoverluste von 115,1 Millionen Dollar im ersten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres auf rote Zahlen von nunmehr 132,3 Millionen Dollar aus.

