Pam Pam Ida wollen mit F.A.M.E. zu Ruhm kommen

Großansicht Freuen sich auf die Zusammenarbeit (vorn, von links): Julian Menz, Thomas Thumann, Jürgen Neumeier, Daniel Randlkofer und Christian Winkler (alle Pam Pam Ida) sowie (hinten, von links) Matej Bellus, Antje Zelnitschek (beide F.A.M.E.), Andreas Eckert (Pam Pam Ida) und Tom Büscher (F.A.M.E.) (Bild: F.A.M.E. Recordings) Freuen sich auf die Zusammenarbeit (vorn, von links): Julian Menz, Thomas Thumann, Jürgen Neumeier, Daniel Randlkofer und Christian Winkler (alle Pam Pam Ida) sowie (hinten, von links) Matej Bellus, Antje Zelnitschek (beide F.A.M.E.), Andreas Eckert (Pam Pam Ida) und Tom Büscher (F.A.M.E.) (Bild: F.A.M.E. Recordings)

Termine

Die bayerische Musikformation Pam Pam Ida hat einen Vertrag beim Münchner Label F.A.M.E. Recordings unterschrieben. Am 28. Juli 2017 erscheint das Debütalbum "Optimist" im Vertrieb von Sony Music "Die musikalische Vielfalt und Klasse der Band, der Humor, die feine und doch so kraftvolle Stimme von Andreas Eckert - und dann noch diese Songs ... das hat mich tief berührt", erklärt Tom Büscher , General Manager F.A.M.E. Recordings: "Wir freuen uns auf eine aufregende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dieser Band, die schon jetzt so eindeutige Spuren legt."Die Band zeichnet sich laut Label durch "musikalische Eigenständigkeit in der Mischung von volkstümlichen Instrumenten mit elektronischen Beats" und "kluge Texte" des Songwriters Andreas Eckert aus.Im Sommer spielen Pam Pam Ida auf einigen Festivals und sind als Support des Münchner Musikers und Kabarettisten Ringlstetter unterwegs.19.05.2017 München Flughafen, Matuschkes Lieblingszelt16.06.2017 Kelheim, Jukuu Festival07.07.2017 Gangkofen, Support Ringlstetter08.07.2017 Regensburg, Heimatliebe-Das Festival09.07.2017 Fuchsmühl, Support Ringlstetter10.07.2017 Bayreuth, Support Ringlstetter29.07.2017 Oberammergau, Heimatsound11.08.2017 Oberdolling, Das Mundart Festival26.08.2017 Garmisch, Bergfestival Am Wank03.09.2017 Ingolstadt, Open Flair04.09.2017 Abensberg, Gillamoos08.09.2017 München, Schlachthof

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen