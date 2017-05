Onlinepetition soll Europas Kreativen eine Stimme geben

Über 250 Gäste aus Politik, Kultur und Kreativwirtschaft versammelten sich am 30. Mai 2017 in Brüssel bei der sogenannten "Meet the Authors"-Konferenz, zu der europäische Verwertungsgesellschaften wie die GEMA eingeladen hatten.Auf der Konferenz lancierten die Mitglieder des GESAC -Dachverbands der europäischen Verwertungsgesellschaften eine neue Kampagne. Mit einer Onlinepetition unter dem Motto " makeinternetfair.eu " rufen sie Kreativschaffende aus ganz Europa dazu auf, sich dem "ungerechten Wertetransfer zugunsten der Onlineplattformen entgegenzusetzen", wie es aus Brüssel heißt.Die Petition bezieht sich auf Kommisionspläne zur Modernisierung des Urheberrechts, welche die EU-Kommissare Andrus Ansip und Günther Oettinger im September 2016 vorlegten . Die Vorschläge der Kommission werden derzeit im Europäischen Parlament und im Rat diskutiert."Die von uns vorgeschlagene Urheberrechtsreform zielt auf eine Stärkung der Kreativen ab", erklärte der für den digitalen Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Andrus Ansip beim Auftakt der "Meet the Authors"-Konferenz: "Investitionen von Urhebern, Künstlern und der Kreativwirtschaft müssen anerkannt und angemessen entlohnt werden." Harald Heker , Vorstandsvorsitzender GEMA, begrüßte in Brüssel die Pläne der Kommission: "Die Kultur- und Kreativwirtschaft steht seit Jahren vor der Herausforderung, dass große Teile der Wertschöpfung durch Akteure aus der IT-Industrie vereinnahmt werden. Dabei leisten diese selbst keinen Beitrag zur Refinanzierung der Güter, obwohl sie von deren Nutzung profitieren."

