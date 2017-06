One Love Manchester Concert erreichte Millionenpublikum

55.000 Besucher kamen am 4. Juni 2017 zu dem in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Manchester veranstaltete One Love Manchester Concert. Vor den TV-Bildschirmen waren 10,9 Millionen Menschen dabei. 22.6 Millionen schalteten für mindestens drei Minuten ein.Der Manager von Ariana Grande , Scooter Braun, veranstaltete das Konzert zusammen mit Live Nation aus. Der Konzern hatte auch das Konzert in der Manchester Arena ausgerichtet, bei dem ein Selbstmordattentäter 22 Menschen in den Tod gerissen hatte.Neben Ariana Grande traten im Old Trafford Cricket Ground unter anderem Justin Bieber, die Black Eyed Peas, Coldplay, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Pharrell Williams und Robbie Williams auf.Die Erlöse des Konzerts gehen an eine Notfallstiftung, die die Stadt Manchester und das britische Rote Kreuz gegründet haben.

Quelle: MusikWoche

