OMD neu bei Sony Music und auf Deutschlandtour

Großansicht Neuer Plattenvertrag, neues Album und Tournee beim neuen Livepartner fix: OMD (Bild: Wizard Promotions) Neuer Plattenvertrag, neues Album und Tournee beim neuen Livepartner fix: OMD (Bild: Wizard Promotions)

Großansicht Kommt Anfang September: das neue OMD-Album Kommt Anfang September: das neue OMD-Album

Die britische Erfolgsband Orchestral Manouevres In The Dark oder kurz OMD ist Neuzugang bei Sony Music . Ihr erstes Album beim neuen Partner heißt "The Punishment Of Luxury" und soll am 1. September 2017 beim Sony-Music-Label RCA Deutschland als CD, Deluxe-CD, in einer Box, auf Vinyl sowie als Download und Stream herauskommen.Der neue Longplayer ist das 13. Studioalbum der einflussreichen Elektropop-Pioniore und Nachfolger des von den Kritikern hochgelobten Albums "English Electric" , das 2013 noch bei BMG im Vertrieb von Rough Trade GoodToGo erschien und Platz zehn der Offiziellen Deutschen Charts erreichte.Die zwölf Songs von "The Punishment Of Luxury" haben die beiden OMD-Gründer Andy McCluskey und Paul Humphreys komponiert, aufgenommen, produziert und abgemischt. "Auf dieser Platte ist es uns gelungen, wunderschöne Dinge aus Geräuschen und sich wiederholenden Klangstrukturen zu schaffen", erklärt McCluskey.Der Titel des Albums entstammt einem Gemälde des italienischen Malers Giovanni Segantini aus dem Jahr 1891. Das musikalische Spektrum erstreckt sich laut RCA Deutschland von an Kraftwerk erinnernden Tracks wie "Isotype" oder "Robot Man" über "Blue-Eyed-Soul-Balladen" wie "One More Time" und "The View From Here" bis hin zu "traditionellen" OMD-Tracks à la "Kiss Kiss Kiss Bang Bang Bang" und dem Titelsong.Auch live sind OMD bald wieder in Deutschland zu erleben. Wizard Promotions hat als neuer hiesiger Tourveranstalter des Duos eine Konzertserie mit sechs Shows gebucht, die am 26. November 2017 in der Großen Freiheit in Hamburg beginnt und anschließend Station in Berlin, Leipzig, München, Offenbach und Düsseldorf macht. Tickets hierfür sind unter anderem online via CTS Eventim erhältlich. Es ist hierzulande die erste OMD-Tournee seit Mai 2016, als McCluskey und Humphreys in Hamburg, Frankfurt und Berlin aufspielten. Im gleichen Monat sorgte die Band auch in ihrer britischen Heimat mit einer ausverkauften Show in der Londoner Royal Albert Hall für Furore.26.11. Hamburg, Große Freiheit28.11. Berlin, Huxleys29.11. Leipzig, Haus Auensee30.11. München, Tonhalle02.12. Offenbach, Stadhalle03.12. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Quelle: MusikWoche

