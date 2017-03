Olympiasieger Matthias Steiner singt für Telamo

Großansicht Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Horst Bork (Management), Matthias Steiner und Ken Otremba (Geschäftsführer Telamo) (Bild: Telamo) Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Horst Bork (Management), Matthias Steiner und Ken Otremba (Geschäftsführer Telamo) (Bild: Telamo)

Der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner, der vielen als Olympiasieger von Peking 2008 in Erinnerung geblieben sein dürfte, hat nun einen Vertrag bei Telamo unterschrieben. Seit dem 10. März 2017 ist die Single "Zurückgeliebt" verfügbar, am 14. April bringt Telamo das gleichnamige Album auf den Markt.Vor vier Jahren beendete der in Wien geborene Steiner die Karriere als Profisportler und verfolgte seitdem seine Ambitionen als Sänger, die er im Fernsehen unter anderem bereits bei "Inas Nacht" oder bei Florian Silbereisen unter Beweis stellte; außerdem wirkte Matthias Steiner bei oder auch bei "Let's Dance" mit.Bei der Produktion der Songs für sein Debüt arbeitete Matthias Steiner mit den Songwritern Frank Ramond, Rudolf Müssig und Peter Müssig zusammen. Bei den Aufnahmen des Albums standen ihm neben Rudi Müssig außerdem der Produzent Christoph Leis-Bendorff zur Seite.

Quelle: MusikWoche

